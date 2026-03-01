Örebro HUF 1 tog ännu en seger – 7–4 mot BIK Karlskoga J18

Örebro HUF 1 segrade – 7–4 mot BIK Karlskoga J18

Örebro HUF 1:s sjätte seger på de senaste sex matcherna

Johan Carper Rask matchvinnare för Örebro HUF 1

Det går fortsatt bra för Örebro HUF 1 i U18 division 1 västra C vår. På söndagen mötte laget BIK Karlskoga J18 hemma i Trängens IP och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit sex matcher i rad och är fortfarande obesegrat i år. Segerresultatet mot BIK Karlskoga J18 blev 7–4 (2–2, 2–1, 3–1).

Köping IF 1 nästa för Örebro HUF 1

BIK Karlskoga J18 tog ledningen i början av första perioden genom Rasmus Lundgren.

Leo Eckerwall gjorde att Örebro HUF 1 vände till underläget till ledning med 2–1 med två raka mål.

BIK Karlskoga J18 kvitterade till 2–2 genom Sebastian Ågren.

Örebro HUF 1 dominerade i andra perioden. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 4–3.

Även i tredje perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–1 och matchen med 7–4.

Örebro HUF 1:s Sac Granqvist stod för två mål och två assists, Ludwig Svärd hade fyra assists och Johan Carper Rask gjorde två mål och ett målgivande pass.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Örebro HUF:1 vunnit.

Örebro HUF 1 tar sig an Köping IF 1 i sista matchen borta torsdag 5 mars 19.00. BIK Karlskoga J18 möter Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF hemma tisdag 10 mars 19.00.

Örebro HUF 1–BIK Karlskoga J18 7–4 (2–2, 2–1, 3–1)

U18 division 1 västra C vår, Trängens IP

Första perioden: 0–1 (0.57) Rasmus Lundgren (Joel Bervenståhl, Lucas Weman), 1–1 (13.49) Leo Eckerwall (Sac Granqvist, Ludwig Svärd), 2–1 (15.33) Leo Eckerwall (Arvid Nilsson), 2–2 (19.55) Sebastian Ågren (Melvin Kihlman).

Andra perioden: 2–3 (23.24) Kevin Karlsson (Melvin Kärnqvist), 3–3 (33.09) Johan Carper Rask (Ludwig Svärd, Willy Toresson), 4–3 (39.53) Elliot Andersson (Alfred Gustafsson).

Tredje perioden: 5–3 (40.23) Johan Carper Rask (Ludwig Svärd, Sac Granqvist), 6–3 (49.29) Sac Granqvist (Henrik Persson, Johan Carper Rask), 7–3 (54.24) Sac Granqvist (Ludwig Svärd), 7–4 (55.24) Kevin Karlsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro HUF 1: 5-0-0

BIK Karlskoga J18: 2-0-3

Nästa match:

Örebro HUF 1: Köping IF:1, borta, 5 mars 19.00

BIK Karlskoga J18: Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF, hemma, 10 mars 19.00