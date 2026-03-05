Klart i dag: Örebro HUF 1 vinner serien efter seger mot Köping IF 1

Örebro HUF 1 vann med 5–3 mot Köping IF 1

Örebro HUF 1:s sjunde seger på de senaste sju matcherna

Arvid Nilsson matchvinnare för Örebro HUF 1

5–3 (1–1, 2–0, 2–2) borta mot Köping IF 1 räcker. Nu är seriesegern i U18 division 1 västra C vår klar för Örebro HUF 1. Köping IF 1 ligger på andra plats i tabellen.

Segern var Örebro HUF 1:s sjunde på de senaste sju matcherna.

Köping IF 1–Örebro HUF 1 – mål för mål

William Svensson gav Köping IF 1 ledningen efter 17.02 på passning från Liam Norgren och Axel Lönnqvist. Efter 17.51 kvitterade Örebro HUF 1 när Lowe Kling hittade rätt framspelad av Alfred Gustafsson.

Leo Eckerwall gav laget ledningen tidigt i andra perioden med assist av Arvid Nilsson och Tor Tralla. Efter 18.36 i andra perioden slog Sac Granqvist till framspelad av Noah Stigbäck och Ludwig Svärd och gjorde 1–3.

Örebro HUF 1 gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 1–3 till 1–5, målen av Arvid Nilsson och Ludwig Svärd, vilket avgjorde matchen.

William Svensson och Kian Lilja reducerade förvisso men närmare än 3–5 kom inte Köping IF 1. Örebro HUF 1 tog därmed en stabil seger.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för Köping IF 1 är Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF. Lagen möts i sista omgången söndag 8 mars 15.00 i Köpings Ishall.

Köping IF 1–Örebro HUF 1 3–5 (1–1, 0–2, 2–2)

U18 division 1 västra C vår, Köpings Ishall

Första perioden: 1–0 (17.02) William Svensson (Liam Norgren, Axel Lönnqvist), 1–1 (17.51) Lowe Kling (Alfred Gustafsson).

Andra perioden: 1–2 (21.18) Leo Eckerwall (Arvid Nilsson, Tor Tralla), 1–3 (38.36) Sac Granqvist (Noah Stigbäck, Ludwig Svärd).

Tredje perioden: 1–4 (45.23) Arvid Nilsson, 1–5 (49.06) Ludwig Svärd (Sac Granqvist), 2–5 (50.16) William Svensson, 3–5 (55.26) Kian Lilja (Didrik Davidsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Köping IF 1: 3-0-2

Örebro HUF 1: 5-0-0

Nästa match:

Köping IF 1: Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF, hemma, 8 mars 15.00