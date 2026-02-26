Örebro Hockey vann mot Malmö

Örebro Hockey vann med 4–1 mot Malmö

Noah Steen matchvinnare för Örebro Hockey

Tredje raka förlusten för Malmö

Örebro Hockey segrade på bortaplan i Malmö Arena mot Malmö i SHL. 1–4 (0–1, 0–0, 1–3) slutade matchen på torsdagen.

Malmö–Örebro Hockey – mål för mål

Gustav Backström gjorde 1–0 till Örebro Hockey efter bara 2.20 framspelad av Luke Martin och Svante Sjödin.

Andra perioden blev mållös.

6.04 in i tredje perioden nätade Örebro Hockeys Noah Steen framspelad av David Quenneville och Milton Oscarson och ökade ledningen. 10.10 in i perioden fick Eemil Viro utdelning framspelad av Joona Ikonen och Robin Hanzl och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Malmö. Efter 13.19 nätade Kalle Kossila på pass av Patrik Karlkvist och ökade ledningen för Örebro Hockey. Patrik Karlkvist stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med 1.13 kvar att spela på pass av Patrik Puistola och Peetro Seppälä.

Det här betyder att Malmö ligger kvar på sjätte plats i tabellen och Örebro Hockey på tolfte plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 28 februari. Då möter Malmö LHC i Saab Arena 15.15. Örebro Hockey tar sig an Rögle borta 18.00.

Malmö–Örebro Hockey 1–4 (0–1, 0–0, 1–3)

SHL, Malmö Arena

Första perioden: 0–1 (2.20) Gustav Backström (Luke Martin, Svante Sjödin).

Tredje perioden: 0–2 (46.04) Noah Steen (David Quenneville, Milton Oscarson), 1–2 (50.10) Eemil Viro (Joona Ikonen, Robin Hanzl), 1–3 (53.19) Kalle Kossila (Patrik Karlkvist), 1–4 (58.47) Patrik Karlkvist (Patrik Puistola, Peetro Seppälä).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 1-0-4

Örebro Hockey: 2-0-3

Nästa match:

Malmö: Linköping HC, borta, 28 februari 15.15

Örebro Hockey: Rögle BK, borta, 28 februari 18.00