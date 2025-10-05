Örebro Hockey Ungdom J18 för tuffa för Åmåls SK J18 – förlust med 4–5

Örebro Hockey Ungdom J18 vann med 5–4 mot Åmåls SK J18

Douglas Rosell tremålsskytt för Örebro Hockey Ungdom J18

Tre mål för Örebro Hockey Ungdom J18 utan svar

Åmåls SK J18 räckte inte till mot Örebro Hockey Ungdom J18 på hemmaplan i U18 division 1 västra D herr. Matchen på söndagen slutade 5–4 (2–1, 2–1, 1–2) till Örebro Hockey Ungdom J18.

Åmåls SK J18 tog ledningen i början av första perioden genom Valter Nyström.

Melker Rosborg och Douglas Rosell låg sen bakom vändningen till 1–2 för Örebro Hockey Ungdom J18. Åmåls SK J18 kvitterade till 2–2 genom Ivar Kahra i början av andra perioden i andra perioden.

Örebro Hockey Ungdom J18 gjorde dock två mål och gick från 2–2 till 2–4. Örebro Hockey Ungdom J18 ökade ledningen till 2–5, på nytt genom Douglas Rosell efter 4.11 i tredje perioden.

Jonathan Carlsson och Ivar Kahra reducerade två gånger om och skapade riktig nerv, men närmare än 4–5 kom inte Åmåls SK J18.

Örebro Hockey Ungdom J18:s Douglas Rosell stod för fyra poäng, varav tre mål, Alvin Sjöberg hade tre assists och Malte Lindqvist gjorde ett mål och två assist. Ivar Kahra gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Åmåls SK J18.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 9 november i Trängens IP.

Nästa motstånd för Åmåls SK J18 är Arvika/Charlottenberg/Forshaga. Lagen möts torsdag 9 oktober 19.40 i Sparbanken Arena.

Åmåls SK J18–Örebro Hockey Ungdom J18 4–5 (1–2, 1–2, 2–1)

U18 division 1 västra D herr, Åmåls Ishall

Första perioden: 1–0 (4.27) Valter Nyström (Erik Olsson, Adam Torp Svensson), 1–1 (15.19) Melker Rosborg (Vincent Westlund), 1–2 (19.25) Douglas Rosell (Alvin Sjöberg).

Andra perioden: 2–2 (24.17) Ivar Kahra (Alvin Eriksson), 2–3 (31.05) Douglas Rosell (Alvin Sjöberg, Malte Lindqvist), 2–4 (39.59) Malte Lindqvist (Alvin Sjöberg, Douglas Rosell).

Tredje perioden: 2–5 (44.11) Douglas Rosell (Malte Lindqvist), 3–5 (51.19) Jonathan Carlsson (Ivar Kahra, Eddy Täng), 4–5 (57.48) Ivar Kahra.

Åmåls SK J18: Arvika HC/Charlottenbergs HC/Forshaga IF, borta, 9 oktober