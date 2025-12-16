Örebro Hockey U20 vann på hemmaplan mot Färjestad

Det blev seger för Örebro Hockey U20 på hemmaplan mot Färjestad i svenska cupen, U20 grupp B herr, med 7–4 (1–0, 4–3, 2–1).

Örebro Hockey U20 har startat med två raka segrar, efter 5–3 mot Brynäs i första matchen.

Örebro Hockey U20 tog ledningen efter åtta minuters spel genom Axel Ekberg assisterad av Lukas Svensson.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 4–3 och ställningen efter två perioder var 5–3.

Örebro Hockey U20 vann också tredje perioden 2–1 och ställningen efter tre perioder var 7–4.

Örebro Hockey U20:s Ossian Carlsson-Moberg stod för två mål och ett assist och Jakob Görnebrand hade tre assists.

Onsdag 17 december 19.00 spelar Örebro Hockey U20 borta mot Leksand i sista omgången. Färjestad möter Brynäs hemma i Löfbergs Ice Arena fredag 19 december 18.35.

Svenska cupen, U20 grupp B herr, Behrn Arena

Första perioden: 1–0 (8.01) Axel Ekberg (Lukas Svensson).

Andra perioden: 1–1 (21.18) Simon Caspersen-Snilsberg (Joacim Olsson), 2–1 (23.30) Noah Pettersson Askling (Olle Johansson, Aapo Vanninen), 2–2 (24.10) Teodor Friberg (Axel Lindberg, Rasmus Röing), 3–2 (24.59) Lexus Zahn (Lukas Svensson, Jakob Görnebrand), 3–3 (28.03) Douglas Sättermann (Linus Loob Trygg, Edvin Näslund), 4–3 (38.42) Ossian Carlsson-Moberg (Philip Larsson, Jakob Görnebrand), 5–3 (39.24) Robbin Stenström (Oscar Olsson, Ossian Carlsson-Moberg).

Tredje perioden: 5–4 (41.01) Rasmus Röing, 6–4 (47.03) Ossian Carlsson-Moberg (Max Strömvall, Jakob Görnebrand), 7–4 (57.42) Aapo Vanninen.