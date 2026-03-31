Örebro Hockey U20 vann avgörande matchen mot Rögle

Örebro Hockey U20 segrade – 7–2 mot Rögle

Oscar Olsson med två mål för Örebro Hockey U20

Segern på hemmaplan i avgörande matchen med 7–2 (0–1, 3–1, 4–0) gör att Örebro Hockey U20 nu har avgjort matchserien mot Rögle i kvartsfinalen i U20-SM. Örebro Hockey U20 vann med 3-2 i matcher.

Rögle tog ledningen efter 14.10 genom Nils Bartholdsson på pass av Love Gath och Oliver Dejbjerg Larsen.

Örebro Hockey U20 gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1.

Rögle reducerade dock till 3–2 genom Nils Bartholdsson med 1.48 kvar att spela av perioden.

Även i tredje perioden var Örebro Hockey U20 starkast och gick från 3–2 till 7–2 genom mål av Alexander Command, Aapo Vanninen, Robbin Stenström och Filip Thorling och avgjorde matchen.

Örebro Hockey U20:s Svante Sjödin hade tre assists.