Örebro Hockey U20 starkast i straffläggningen – vann hemma mot Växjö

Örebro Hockey U20-seger med 3–2 efter straffar

Ludvig Andersson gjorde två mål för Örebro Hockey U20

Frölunda nästa motstånd för Örebro Hockey U20

Det var jämnt hela vägen när Örebro Hockey U20 mötte Växjö hemma i U20 nationell södra. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Örebro Hockey U20 var kyligare i avsluten och vann med 3–2 (1–0, 1–0, 0–2, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Ludvig Andersson för.

Örebro Hockey U20:s Ludvig Andersson tvåmålsskytt

Arvid Jansson gjorde 1–0 till Örebro Hockey U20 efter 13 minuter på pass av Ludvig Andersson. Efter 5.37 i andra perioden nätade Ludvig Andersson på pass av Felix Färhammar och Alexander Command och gjorde 2–0. Växjö reducerade och kvitterade till 2–2 genom Olle Karlsson och Albin Laksonen i tredje perioden. Örebro Hockey U20:s Ludvig Andersson satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Örebro Hockey U20:s Ludvig Andersson stod för två mål och ett assist.

Det här var Örebro Hockey U20:s fjärde uddamålsseger den här säsongen.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 26 oktober. Då möter Örebro Hockey U20 Frölunda i Behrn Arena 12.30. Växjö tar sig an Färjestad borta 12.15.

Örebro Hockey U20–Växjö 3–2 (1–0, 1–0, 0–2, 0–0, 1–0)

U20 nationell södra, Behrn Arena

Första perioden: 1–0 (13.21) Arvid Jansson (Ludvig Andersson).

Andra perioden: 2–0 (25.37) Ludvig Andersson (Felix Färhammar, Alexander Command).

Tredje perioden: 2–1 (51.16) Olle Karlsson, 2–2 (54.06) Albin Laksonen (Olle Tideman, Max Isaksson).

Straffar: 3–2 (65.00) Ludvig Andersson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey U20: 3-0-2

Växjö: 4-1-0

Nästa match:

Örebro Hockey U20: Frölunda, hemma, 26 oktober

Växjö: Färjestads BK, borta, 26 oktober