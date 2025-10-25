Örebro Hockey U20 starkast i straffläggningen – vann hemma mot Växjö
- Örebro Hockey U20-seger med 3–2 efter straffar
- Ludvig Andersson gjorde två mål för Örebro Hockey U20
- Frölunda nästa motstånd för Örebro Hockey U20
Det var jämnt hela vägen när Örebro Hockey U20 mötte Växjö hemma i U20 nationell södra. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Örebro Hockey U20 var kyligare i avsluten och vann med 3–2 (1–0, 1–0, 0–2, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Ludvig Andersson för.
Örebro Hockey U20:s Ludvig Andersson tvåmålsskytt
Arvid Jansson gjorde 1–0 till Örebro Hockey U20 efter 13 minuter på pass av Ludvig Andersson. Efter 5.37 i andra perioden nätade Ludvig Andersson på pass av Felix Färhammar och Alexander Command och gjorde 2–0. Växjö reducerade och kvitterade till 2–2 genom Olle Karlsson och Albin Laksonen i tredje perioden. Örebro Hockey U20:s Ludvig Andersson satte den avgörande straffen för hemmalaget.
Örebro Hockey U20:s Ludvig Andersson stod för två mål och ett assist.
Det här var Örebro Hockey U20:s fjärde uddamålsseger den här säsongen.
Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 26 oktober. Då möter Örebro Hockey U20 Frölunda i Behrn Arena 12.30. Växjö tar sig an Färjestad borta 12.15.
Örebro Hockey U20–Växjö 3–2 (1–0, 1–0, 0–2, 0–0, 1–0)
U20 nationell södra, Behrn Arena
Första perioden: 1–0 (13.21) Arvid Jansson (Ludvig Andersson).
Andra perioden: 2–0 (25.37) Ludvig Andersson (Felix Färhammar, Alexander Command).
Tredje perioden: 2–1 (51.16) Olle Karlsson, 2–2 (54.06) Albin Laksonen (Olle Tideman, Max Isaksson).
Straffar: 3–2 (65.00) Ludvig Andersson.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Örebro Hockey U20: 3-0-2
Växjö: 4-1-0
Nästa match:
Örebro Hockey U20: Frölunda, hemma, 26 oktober
Växjö: Färjestads BK, borta, 26 oktober
