Örebro Hockey U20 ryckte i sista perioden och vann mot Malmö

Örebro Hockey U20 segrade – 5–3 mot Malmö

Niklas Aaram Olsen tvåmålsskytt för Örebro Hockey U20

Filip Thorling avgjorde för Örebro Hockey U20

Örebro Hockey U20 vann hemma mot Malmö i U20 nationell södra med 5–3. Matchen var helt jämn efter två perioder, 2–2, innan Örebro Hockey U20 avgjorde i sista perioden.

Niklas Aaram Olsen med två mål för Örebro Hockey U20

Niklas Aaram Olsen gjorde 1–0 till Örebro Hockey U20 efter 19.33 på passning från Alexander Command och Ludvig Andersson.

Örebro Hockey U20 utökade ledningen genom Niklas Aaram Olsen som gjorde sitt andra mål efter 10.17 i andra perioden.

Malmö reducerade och kvitterade till 2–2 genom Theo Bengtsson och Justus Ehrnström.

Redan efter 2.54 i tredje perioden tog Örebro Hockey U20 ledningen genom Noah Pettersson Askling framspelad av Felix Färhammar och Filip Thorling.

14.32 in i tredje perioden fick Theo Bengtsson utdelning på nytt framspelad av Elia Pedrotti och kvitterade.

15.04 in i perioden nätade Örebro Hockey U20:s Filip Thorling på pass av Axel Elofsson och Olle Johansson och gav laget ledningen.

Gustav Stunz stod för målet när laget punkterade matchen med ett 5–3-mål med 1.33 kvar att spela. 5–3-målet blev matchens sista.

I tabellen innebär det här att Malmö nu ligger på åttonde plats i tabellen. Örebro Hockey U20 är på tredje plats.

När lagen senast möttes vann IF Malmö Redhawks med 5–2.

Örebro Hockey U20 tar sig an SSK U20 i nästa match borta lördag 6 december 16.00. Malmö möter Rögle hemma onsdag 3 december 19.15.

Örebro Hockey U20–Malmö 5–3 (1–0, 1–2, 3–1)

U20 nationell södra, Behrn Arena

Första perioden: 1–0 (19.33) Niklas Aaram Olsen (Alexander Command, Ludvig Andersson).

Andra perioden: 2–0 (30.17) Niklas Aaram Olsen (Aapo Vanninen, Axel Elofsson), 2–1 (31.36) Theo Bengtsson (Joel Grossniklaus, Kalle Hemström), 2–2 (33.31) Justus Ehrnström (Joel Grossniklaus, Kalle Hemström).

Tredje perioden: 3–2 (42.54) Noah Pettersson Askling (Felix Färhammar, Filip Thorling), 3–3 (54.32) Theo Bengtsson (Elia Pedrotti), 4–3 (55.04) Filip Thorling (Axel Elofsson, Olle Johansson), 5–3 (58.27) Gustav Stunz.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey U20: 3-0-2

Malmö: 0-2-3

Nästa match:

Örebro Hockey U20: Södertälje SK, borta, 6 december

Malmö: Rögle, hemma, 3 december