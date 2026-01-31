Örebro Hockey U20 nollade Malmö – vann på hemmaplan

Örebro Hockey U20 segrade – 5–0 mot Malmö

Örebro Hockey U20:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Philip Larsson gjorde två mål för Örebro Hockey U20

Örebro Hockey U20 höll nollan på hemmaplan mot Malmö i U20 nationell södra. Matchen slutade 5–0 (2–0, 1–0, 2–0).

Malmös lagledare Niklas Axelsson:

– Vi möter ett bra lag och kommer inte upp i energi och nivå, därför blir det en klar förlust.

Det här var femte gången den här säsongen som Örebro Hockey U20:s målvakter höll nollan.

Segern var Örebro Hockey U20:s fjärde på de senaste fem matcherna, och femte raka segern på hemmaplan.

Philip Larsson tvåmålsskytt för Örebro Hockey U20

Örebro Hockey U20 tog ledningen efter 13.05 genom Philip Larsson efter pass från Aapo Vanninen och Joel Larsson. Efter 16.18 gjorde laget 2–0 när Gustav Stunz fick träff med assist av Axel Ekberg och Jakob Görnebrand.

Efter 9.59 i andra perioden slog Philip Larsson till på nytt på pass av Joel Larsson och Noah Pettersson Askling och gjorde 3–0.

7.59 in i tredje perioden nätade Örebro Hockey U20:s Oscar Olsson framspelad av Felix Färhammar och ökade ledningen. Örebro Hockey U20 gjorde också 5–0 genom Oliver Höglund assisterad av Filip Thorling och Niklas Aaram Olsen efter 12.57.

Det här betyder att Örebro Hockey U20 är kvar i serieledning och Malmö stannar på sjätte plats, i serien.

Det här var fjärde mötet mellan Örebro Hockey U20 och Malmö den här säsongen. IF Malmö Redhawks har tagit två segrar före den här matchen. Örebro HK vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa omgång har Örebro Hockey U20 SSK U20 hemma i Behrn Arena, lördag 14 februari 12.00. Malmö spelar borta mot Rögle fredag 13 februari 18.00.

Örebro Hockey U20–Malmö 5–0 (2–0, 1–0, 2–0)

U20 nationell södra, Behrn Arena

Första perioden: 1–0 (13.05) Philip Larsson (Aapo Vanninen, Joel Larsson), 2–0 (16.18) Gustav Stunz (Axel Ekberg, Jakob Görnebrand).

Andra perioden: 3–0 (29.59) Philip Larsson (Joel Larsson, Noah Pettersson Askling).

Tredje perioden: 4–0 (47.59) Oscar Olsson (Felix Färhammar), 5–0 (52.57) Oliver Höglund (Filip Thorling, Niklas Aaram Olsen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey U20: 4-0-1

Malmö: 3-0-2

Nästa match:

Örebro Hockey U20: Södertälje SK, hemma, 14 februari 12.00

Malmö: Rögle, borta, 13 februari 18.00