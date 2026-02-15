Örebro Hockey U20 i serieledning i U20 nationell södra efter 4–3 mot VIK Hockey U20

Det blev 4–3 (0–0, 2–1, 2–2) för Örebro Hockey U20 hemma mot VIK Hockey U20 i söndagens match. Därmed är laget ny serieledare i U20 nationell södra, på samma poäng som tvåan Frölunda. Frölunda har dock två matcher mindre spelade. VIK Hockey U20 ligger på tionde plats i tabellen.

Örebro Hockey U20 har nu fyra raka segrar. VIK Hockey U20 har nio förluster i rad.

Det var elfte matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Örebro Hockey U20.

Frölunda nästa för Örebro Hockey U20

Den första perioden slutade 0–0.

Örebro Hockey U20 startade andra perioden vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Oliver Höglund och Axel Ekberg innan VIK Hockey U20 svarade och gjorde 2–1 genom Alvin Wengrud.

Örebro Hockey U20 startade tredje perioden bäst. Laget gick från 2–1 till 3–1. Men VIK Hockey U20 svarade och gjorde 3–2.

Därefter var det dock Örebro Hockey U20 som avgjorde. Laget gjorde 4–2 med sju minuter kvar att spela genom Filip Thorling på pass av Oliver Höglund och Gustav Stunz. VIK Hockey U20 hann få in en reducering till och slutresultatet blev 4–3.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Örebro HK vunnit.

I nästa match möter Örebro Hockey U20 Frölunda borta på lördag 21 februari 16.30. VIK Hockey U20 möter SSK U20 onsdag 18 februari 19.00 hemma.

Örebro Hockey U20–VIK Hockey U20 4–3 (0–0, 2–1, 2–2)

U20 nationell södra, Behrn Arena

Andra perioden: 1–0 (25.00) Oliver Höglund (Noah Pettersson Askling, Filip Thorling), 2–0 (26.51) Axel Ekberg (Lukas Svensson, Axel Elofsson), 2–1 (31.38) Alvin Wengrud (Viktor Pennerborn, Jacob Hagsköld).

Tredje perioden: 3–1 (43.47) Niklas Aaram Olsen (Philip Larsson, Axel Elofsson), 3–2 (49.24) Peter Ingemarsson (Svante Uusitalo, Olle Forsberg), 4–2 (53.27) Filip Thorling (Oliver Höglund, Gustav Stunz), 4–3 (58.07) Olle Forsberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey U20: 4-0-1

VIK Hockey U20: 0-0-5

Nästa match:

Örebro Hockey U20: Frölunda, borta, 21 februari 16.30

VIK Hockey U20: Södertälje SK, hemma, 18 februari 19.00