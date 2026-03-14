Örebro Hockey U18:s segerrad mot Frölunda intakt

Frölunda är lite av ett drömmotstånd för Örebro Hockey U18. På lördagen vann Örebro Hockey U18 på nytt – den här gången borta i Slottsskogens ishall. Matchen i U18 Nationell södra herr slutade 5–4 (1–2, 2–0, 1–2, 1–0) efter förlängning. Det var Örebro Hockey U18:s sjunde raka seger mot Frölunda.

Dante Bergfors blev matchhjälte med sitt avgörande 5–4-mål 4.00 in i förlängningen.

Frölunda tog ledningen i början av första perioden genom Olle Zetterstedt.

Örebro Hockey U18 gjorde 1–1 genom William Aaram Olsen efter 9.54.

Frölunda gjorde 2–1 genom Simon Skrtic efter 13.25 i matchen.

Efter 1.57 i andra perioden kvitterade Örebro Hockey U18 till 2–2 genom Dante Bergfors på passning från Svante Forsman. Örebro Hockey U18 gjorde också 2–3 efter 13.41 i andra perioden när Dante Bergfors fick träff på nytt framspelad av Svante Forsman och William Backlund.

Charlie Kalldin och Mio Belin gjorde att Frölunda vände till underläget till ledning med 4–3.

Örebro Hockey U18 kvitterade till 4–4 genom Olle Törnqvist i tredje perioden.

Frölunda har två vinster och tre förluster och 21–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Örebro Hockey U18 har tre vinster och två förluster och 21–17 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Frölunda på femte plats och Örebro Hockey U18 på fjärde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Örebro Hockey med 5–4 efter förlängning .

Frölunda–Örebro Hockey U18 4–5 (2–1, 0–2, 2–1, 0–1)

U18 Nationell södra herr, Slottsskogens ishall

Första perioden: 1–0 (5.11) Olle Zetterstedt (Wiggo Forsberg, Charlie Kalldin), 1–1 (9.54) William Aaram Olsen (Lucas Roynezon), 2–1 (13.25) Simon Skrtic (Mio Belin, Måns Köster).

Andra perioden: 2–2 (21.57) Dante Bergfors (Svante Forsman), 2–3 (33.41) Dante Bergfors (Svante Forsman, William Backlund).

Tredje perioden: 3–3 (48.47) Mio Belin (Hampus Koskela, Wilson Axelsson), 4–3 (48.59) Charlie Kalldin (Olle Zetterstedt), 4–4 (59.15) Olle Törnqvist (William Aaram Olsen, Milo Spelkvist).

Förlängning: 4–5 (64.00) Dante Bergfors.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 2-2-1

Örebro Hockey U18: 3-1-1

Nästa match:

Örebro Hockey U18: Växjö Lakers HC, borta, 15 mars 12.00