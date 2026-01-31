Örebro Hockey U18:s fina svit fortsätter mot Frölunda

Örebro Hockey U18 vann med 5–4 efter förlängning

Örebro Hockey U18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Svante Forsman med två mål för Örebro Hockey U18

Frölunda är lite av ett drömmotstånd för Örebro Hockey U18. På lördagen vann Örebro Hockey U18 på nytt – den här gången hemma i Trängens IP. Matchen i U18 Nationell södra herr slutade 5–4 (1–2, 1–1, 2–1, 1–0) efter förlängning. Det var Örebro Hockey U18:s sjätte raka seger mot Frölunda.

– Riktigt stark kämpainsats av oss, vi har kort om folk men står upp riktigt bra mot ett Frölunda som gått starkt. Ytterligare ett styrkebesked av oss, som vi gärna fortsätter på imorgon. Vårt power play och PK vinner matchen åt oss, kommenterade Örebro Hockey U18:s tränare Philip Bjursäter.

Segermålet för Örebro Hockey U18 stod Svante Forsman för efter bara 41 sekunder i förlängningen.

Segern var Örebro Hockey U18:s femte på de senaste sex matcherna.

Svante Forsman gjorde två mål för Örebro Hockey U18

Örebro Hockey U18 tog ledningen i första perioden genom Svante Forsman.

Därefter fixade Frölundas Olle Zetterstedt och Simon Skrtic att laget vände underläge till ledning med 1–2.

Efter 5.20 i andra perioden nätade Hampus Koskela framspelad av Simon Skrtic och Karl Röshammar och gjorde 1–3. Örebro Hockey U18:s Mio Kåberg gjorde 2–3 efter 15.38 på pass av Svante Forsman och Lucas Roynezon.

Lucas Roynezon och Benjamin Ask Haglund gjorde att Örebro Hockey U18 vände till underläget till ledning med 4–3.

Frölunda kvitterade till 4–4 genom Olle Zetterstedt med knappt två minuter kvar att spela. Målet kom med 1.33 kvar att spela.

Matchvinnare för hemmalaget Örebro Hockey U18 blev Svante Forsman som 41 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 5–4-målet.

Lucas Roynezon gjorde ett mål för Örebro Hockey U18 och två målgivande passningar och Svante Forsman stod för två mål och ett assist.

Det här betyder att Frölunda ligger på fjärde plats i tabellen och Örebro Hockey U18 är på femte plats. Ett fint lyft i tabellen för Örebro Hockey U18 som så sent som den 3 januari låg på nionde plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 14 mars i Slottsskogens ishall.

Söndag 1 februari spelar Örebro Hockey U18 hemma mot Växjö 12.30 och Frölunda mot SSK U18 borta 13.00 i Månsbrorinken.

Örebro Hockey U18–Frölunda 5–4 (1–2, 1–1, 2–1, 1–0)

U18 Nationell södra herr, Trängens IP

Första perioden: 1–0 (6.20) Svante Forsman (Milo Spelkvist), 1–1 (15.04) Olle Zetterstedt (Wiggo Forsberg, Charlie Kalldin), 1–2 (19.15) Simon Skrtic (Wilson Axelsson, Oscar Grådahl).

Andra perioden: 1–3 (25.20) Hampus Koskela (Simon Skrtic, Karl Röshammar), 2–3 (35.38) Mio Kåberg (Svante Forsman, Lucas Roynezon).

Tredje perioden: 3–3 (43.52) Benjamin Ask Haglund (Lexus Zahn, William Olofsson), 4–3 (52.16) Lucas Roynezon (Milo Spelkvist, William Aaram Olsen), 4–4 (58.27) Olle Zetterstedt (Ted Burström, Felix Selindh).

Förlängning: 5–4 (60.41) Svante Forsman (Mio Kåberg, Lucas Roynezon).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey U18: 4-0-1

Frölunda: 2-2-1

Nästa match:

Örebro Hockey U18: Växjö Lakers HC, hemma, 1 februari 12.30

Frölunda: Södertälje SK, borta, 1 februari 13.00