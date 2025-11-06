Örebro Hockey U18 vann efter stark vändning mot BIK Karlskoga

Örebro Hockey U18 vann med 7–3 mot BIK Karlskoga

Örebro Hockey U18:s Hampus Löfsäter tremålsskytt

Arvid Jansson avgjorde för Örebro Hockey U18

Hemmalaget BIK Karlskoga ledde matchen mot Örebro Hockey U18 men i andra perioden fick Örebro Hockey U18 rejäl utdelning. Laget gjorde tre raka mål och BIK Karlskoga orkade aldrig resa sig. Till slut blev det 3–7 (2–1, 0–3, 1–3) i matchen i U18 regional väst topp 6 herr.

Örebro Hockey U18:s tränare Philip Bjursäter om matchen:

– Trots ett stort manfall med nästan halva truppen på landslag och en bedrövlig start så repar vi mod och visar styrka, där vi spelar med fart, energi och skicklighet. Jag tycker att vi visar styrka genom att styra hela matchen sista 55 minuterna.

Hampus Löfsäter tremålsskytt för Örebro Hockey U18

BIK Karlskoga startade matchen starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Adam Skoogh innan Örebro Hockey U18 svarade och gjorde 2–1 genom Hampus Löfsäter. Örebro Hockey U18 gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 2–1 till ledning med 2–4 inom bara 5.02. 1.54 in i tredje perioden nätade Örebro Hockey U18:s Hampus Löfsäter på nytt och ökade ledningen.

Theo Fridèn reducerade för BIK Karlskoga efter 3.51 in i tredje perioden på pass av Vincent Schill. Fler mål än så blev det inte för BIK Karlskoga.

Efter 7.18 slog Arvid Jansson till återigen på pass av Milo Spelkvist och Lucas Roynezon och ökade ledningen för Örebro Hockey U18.

Örebro Hockey U18 punkterade matchen med ett 3–7-mål med 31 sekunder kvar att spela på nytt genom Hampus Löfsäter assisterad av Lukas Svensson och Lucas Roynezon. Det fastställde slutresultatet till 3–7.

Örebro Hockey U18:s Lucas Roynezon hade tre assists, Milo Spelkvist hade tre assists, Hampus Löfsäter gjorde tre mål och Arvid Jansson gjorde två mål och ett assist.

BIK Karlskoga står fortfarande utan poäng efter tre spelade matcher medan Örebro Hockey U18 har sex poäng efter fyra matcher.

När lagen senast möttes vann Örebro HK med 6–3.

Söndag 16 november möter BIK Karlskoga Brynäs borta 15.00 och Örebro Hockey U18 möter Leksand hemma 12.30.

BIK Karlskoga–Örebro Hockey U18 3–7 (2–1, 0–3, 1–3)

U18 regional väst topp 6 herr, Nobelhallen

Första perioden: 1–0 (5.29) Adam Skoogh (Olle Andersson, Lucas Svensson), 2–0 (5.38) Adam Skoogh (Lucas Svensson), 2–1 (13.40) Hampus Löfsäter (Milo Spelkvist, Lucas Roynezon).

Andra perioden: 2–2 (29.32) Filip Wahlén (Mio Kåberg, Svante Forsman), 2–3 (29.59) Oliver Franke (Lukas Svensson, Arvid Jansson), 2–4 (34.34) Arvid Jansson (Milo Spelkvist, Oscar Olsson).

Tredje perioden: 2–5 (41.54) Hampus Löfsäter, 3–5 (43.51) Theo Fridèn (Vincent Schill), 3–6 (47.18) Arvid Jansson (Milo Spelkvist, Lucas Roynezon), 3–7 (59.29) Hampus Löfsäter (Lukas Svensson, Lucas Roynezon).

Nästa match:

BIK Karlskoga: Brynäs IF, borta, 16 november

Örebro Hockey U18: Leksands IF, hemma, 16 november