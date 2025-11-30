Örebro Hockey U18 starkast – avgjorde i förlängningen mot Mora

Örebro Hockey U18 segrade – 5–4 efter förlängning

Örebro Hockey U18:s Benjamin Ask Haglund tvåmålsskytt

Andra raka förlusten för Mora

Örebro Hockey U18 tog en stark seger mot Mora borta i U18 regional väst topp 6 herr. I förlängningen kunde Örebro Hockey U18 avgöra till 5–4 (1–1, 0–2, 3–1, 1–0) och ta bonuspoängen. Benjamin Ask Haglund stod för det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Örebro Hockey U18.

Formen på bortaplan håller därmed i sig för Örebro Hockey U18, som nu har fyra raka segrar.

Benjamin Ask Haglund gjorde två mål för Örebro Hockey U18

Casper Ramdahl gav Mora ledningen efter nio minuter efter pass från Sebastian Taliga.

1–1 kom efter 18.24 när Dante Bergfors slog till med assist av William Backlund och William Olofsson.

Efter 3.37 i andra perioden tog Mora ledningen genom Sebastian Nilsson på passning från Simon Qvarnström-Sjöberg och Patric Hellström.

Efter 7.28 i andra perioden nätade William Grönstrand framspelad av Albin Dahlqvist och Patric Hellström och gjorde 3–1.

Örebro Hockey U18 reducerade och kvitterade till 3–3 genom Filip Wahlén och Hampus Löfsäter i början av tredje perioden i tredje perioden.

Mora tog ledningen på nytt genom Wille Lundin efter 5.04 i tredje perioden.

Örebro Hockey U18 kvitterade till 4–4 genom Benjamin Ask Haglund efter 9.44 av perioden.

Stor matchhjälte för Örebro Hockey U18 blev Benjamin Ask Haglund som 2.57 in i förlängningen satte det avgörande 5–4-målet.

Det här var Moras andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Örebro Hockey U18:s andra uddamålsseger.

Det här betyder att Mora ligger kvar på tredje plats i tabellen och Örebro Hockey U18 på fjärde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för Mora är Leksand. Lagen möts tisdag 2 december 19.00 i Wibe Arena. Örebro Hockey U18 tar sig an BIK Karlskoga hemma fredag 5 december 19.00.

Mora–Örebro Hockey U18 4–5 (1–1, 2–0, 1–3, 0–1)

U18 regional väst topp 6 herr, Wibe Arena

Första perioden: 1–0 (9.41) Casper Ramdahl (Sebastian Taliga), 1–1 (18.24) Dante Bergfors (William Backlund, William Olofsson).

Andra perioden: 2–1 (23.37) Sebastian Nilsson (Simon Qvarnström-Sjöberg, Patric Hellström), 3–1 (27.28) William Grönstrand (Albin Dahlqvist, Patric Hellström).

Tredje perioden: 3–2 (43.51) Filip Wahlén (Olle Törnqvist), 3–3 (44.28) Hampus Löfsäter, 4–3 (45.04) Wille Lundin (Oskar Thim, Simon Qvarnström-Sjöberg), 4–4 (49.44) Benjamin Ask Haglund (Filip Wahlén, Olle Törnqvist).

Förlängning: 4–5 (62.57) Benjamin Ask Haglund (Max Strömvall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 2-2-1

Örebro Hockey U18: 3-0-2

Nästa match:

Mora: Leksands IF, hemma, 2 december

Örebro Hockey U18: BIK Karlskoga, hemma, 5 december