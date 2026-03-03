Örebro Hockey U18 nollade Färjestad – segrade med 4–0

Örebro Hockey U18 segrade – 4–0 mot Färjestad

Örebro Hockey U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Svante Forsman gjorde två mål för Örebro Hockey U18

Örebro Hockey U18 såg till att hålla nollan när laget vann på hemmaplan mot Färjestad i U18 Nationell södra herr. Matchen slutade 4–0 (1–0, 2–0, 1–0).

– En riktigt bra match från vår sida, ett styrkebesked och jag tycker egentligen inte det var något snack, vi gör mycket rätt vilket vi också får betalt för matchen igenom. Jag är riktigt nöjd med vår insats, tyckte Örebro Hockey U18:s tränare Philip Bjursäter.

Segern var Örebro Hockey U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Olle Törnqvist blev matchvinnare

Olle Törnqvist gav Örebro Hockey U18 ledningen efter 19 minuters spel på pass av Lucas Roynezon och Ludvig Andersson.

Efter 3.58 i andra perioden slog Svante Forsman till på pass av Lucas Roynezon och gjorde 2–0. Benjamin Ask Haglund gjorde dessutom 3–0 efter 18.13 framspelad av Olle Törnqvist och Arvid Jansson.

Efter 3.27 i tredje perioden gjorde Svante Forsman också 4–0 assisterad av William Aaram Olsen.

Båda lagen har nu fyra segrar och en förlust på de senaste fem matcherna, Örebro Hockey U18 med 23–16 och Färjestad med 20–15 i målskillnad.

Med fyra omgångar kvar är Örebro Hockey U18 på tredje plats i tabellen medan Färjestad är på fjärde plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 7 mars. Då möter Örebro Hockey U18 Huddinge IK i Björkängshallen 16.00. Färjestad tar sig an Malmö hemma 16.45.

Örebro Hockey U18–Färjestad 4–0 (1–0, 2–0, 1–0)

U18 Nationell södra herr, Behrn Arena

Första perioden: 1–0 (19.05) Olle Törnqvist (Lucas Roynezon, Ludvig Andersson).

Andra perioden: 2–0 (23.58) Svante Forsman (Lucas Roynezon), 3–0 (38.13) Benjamin Ask Haglund (Olle Törnqvist, Arvid Jansson).

Tredje perioden: 4–0 (43.27) Svante Forsman (William Aaram Olsen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey U18: 4-0-1

Färjestad: 4-0-1

Nästa match:

Örebro Hockey U18: Huddinge IK, borta, 7 mars 16.00

Färjestad: IF Malmö Redhawks, hemma, 7 mars 16.45