Örebro Hockey kvitterade mot Luleå

Örebro Hockey vann med 3–1 mot Luleå

Örebro Hockeys Kalle Miketinac tvåmålsskytt

Anton Levtchi nätade för Luleå

Örebro Hockey vann borta med 3–1 (0–0, 1–0, 2–1) mot Luleå i åttondelsfinalen i SM-slutspelet herr. Därmed står det nu 1-1 i matchserien.

Örebro Hockeys Kalle Miketinac tvåmålsskytt

Den första perioden slutade mållös.

15.58 in i andra perioden gjorde Örebro Hockey 1–0 genom Kalle Kossila på pass av David Quenneville och Patrik Karlkvist.

Redan efter 1.56 i tredje perioden kvitterade Luleå till 1–1 genom Anton Levtchi efter förarbete av Pontus Andreasson. 6.57 in i tredje perioden fick Kalle Miketinac utdelning framspelad av Filip Berglund och Patrik Puistola och gav laget ledningen. Efter 12.10 slog Kalle Miketinac till på nytt på pass av Jesse Ylönen och Patrik Karlkvist och ökade ledningen för Örebro Hockey. 1–3-målet blev matchens sista.

Nästa match spelas på lördag 15.15.

Luleå–Örebro Hockey 1–3 (0–0, 0–1, 1–2)

Åttondelsfinalen i SM-slutspelet herr

Andra perioden: 0–1 (35.58) Kalle Kossila (David Quenneville, Patrik Karlkvist).

Tredje perioden: 1–1 (41.56) Anton Levtchi (Pontus Andreasson), 1–2 (46.57) Kalle Miketinac (Filip Berglund, Patrik Puistola), 1–3 (52.10) Kalle Miketinac (Jesse Ylönen, Patrik Karlkvist).

Ställning i serien: Luleå–Örebro Hockey 1–1

Nästa match:

21 mars, 15.15, Luleå–Örebro Hockey