Örebro Hockey J18:s fina svit håller i sig efter 6–3 mot BIK Karlskoga

Örebro Hockey J18 segrade – 6–3 mot BIK Karlskoga

Milo Spelkvist med två mål för Örebro Hockey J18

Lucas Roynezon avgjorde för Örebro Hockey J18

6–3 (1–1, 1–2, 4–0) blev resultatet när Örebro Hockey J18 och BIK Karlskoga möttes i Behrn Arena på torsdagen. I och med detta har Örebro Hockey J18 fyra raka segrar i U18 regional väst herr.

– En match där vi möter ett Karlskoga som kör, vilket ger oss en utmaningen matchen igenom. Jag tycker att vi stundtals har svar på deras forechecking och presspel, men att vi vissa stunder har det svårare. Vi visar dock skärpa genom att vända matchen under de sista fem minuterna av matchen. Vår segersvit har kommit av fyra matcher som vi vunnit men önskat mer av i våra prestationer. För oss blir det viktigt att bygga över tid då laget är relativt ungt och behöver lära sig vad som krävs varje dag för att kunna prestera och utvecklas i en elitmiljö. Men en sak är klar, att vi har matchvinnare i truppen, tyckte Örebro Hockey J18:s tränare Philip Bjursäter, efter matchen.

BIK Karlskogas tränare Tim Frölander tyckte så här om matchen:

– Idag så förtjänade vi tre poäng. Jag tycker att vi spelar en väldigt bra hockeymatch. Vi spelar för varandra och gör verkligen allt för att skapa bra förutsättningar för medspelare. Väldigt tråkigt slut på en bra prestation av laget.

Milo Spelkvist tvåmålsskytt för Örebro Hockey J18

Första perioden var jämn. BIK Karlskoga inledde bäst och tog ledningen genom Albin Melin efter 14.28, men Örebro Hockey J18 kvitterade genom Milo Spelkvist i slutet av perioden. BIK Karlskoga tog ledningen på nytt genom Theo Fridèn efter 14.02 i andra perioden.

Örebro Hockey J18 kvitterade till 2–2 genom Benjamin Ask Haglund med 4.46 kvar att spela av perioden.

Efter 18.50 gjorde BIK Karlskoga 2–3 genom Albin Melin, som gjorde sitt andra mål. Örebro Hockey J18 vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 2–3 till 6–3 i tredje perioden inom bara 4.13. 5–3-målet kom med bara 1.1 kvar att spela genom Hampus Löfsäter. Och med 21 sekunder kvar att spela kom också 6–3 genom Dante Bergfors. Därmed tog laget en säker seger.

Albin Melin gjorde två mål för BIK Karlskoga och ett assist. Lucas Roynezon stod för tre poäng, varav ett mål för Örebro Hockey J18, Olle Törnqvist hade tre assists och Milo Spelkvist gjorde två mål och totalt tre poäng.

Örebro Hockey J18 har nu tolv poäng efter fyra spelade matcher medan BIK Karlskoga har två poäng efter tre matcher.

Örebro Hockey J18 tar sig an Valbo J18 i nästa match hemma söndag 28 september 16.30. BIK Karlskoga möter Brynäs hemma lördag 27 september 13.00.

Örebro Hockey J18–BIK Karlskoga 6–3 (1–1, 1–2, 4–0)

U18 regional väst herr, Behrn Arena

Första perioden: 0–1 (14.28) Albin Melin (Theo Berggren), 1–1 (18.16) Milo Spelkvist (Olle Törnqvist, Lucas Roynezon).

Andra perioden: 1–2 (34.02) Theo Fridèn (Albin Melin), 2–2 (35.14) Benjamin Ask Haglund (Olle Törnqvist, William Aaram Olsen), 2–3 (38.50) Albin Melin (Victor Christofferson).

Tredje perioden: 3–3 (55.26) Milo Spelkvist (Lucas Roynezon, Olle Törnqvist), 4–3 (57.35) Lucas Roynezon (Milo Spelkvist), 5–3 (58.59) Hampus Löfsäter (William Olofsson, Benjamin Ask Haglund), 6–3 (59.39) Dante Bergfors.

Nästa match:

Örebro Hockey J18: Valbo HC, hemma, 28 september

BIK Karlskoga: Brynäs IF, hemma, 27 september