Örebro Hockey J18 vann med 8–4 mot Färjestad

Bortalaget Örebro Hockey J18 segrade i Löfbergs Arena mot Färjestad i U18 regional väst herr. 4–8 (2–3, 1–3, 1–2) slutade matchen på söndagen.

Örebro Hockey J18 var starkast i första perioden. Laget vann perioden med 3–2.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 3–6.

Efter 7.15 i tredje perioden reducerade Färjestads Alexander Nilsson på nytt.

13.44 in i tredje perioden nätade Örebro Hockey J18:s Lucas Roynezon på nytt framspelad av Milo Spelkvist och William Aaram Olsen och ökade ledningen.

Laget punkterade matchen med ett 4–8-mål med 1.32 kvar att spela genom William Backlund på pass av Dante Bergfors. Det fastställde slutresultatet till 4–8.

Örebro Hockey J18:s Milo Spelkvist stod för fem poäng, varav ett mål, Olle Törnqvist gjorde ett mål och spelade dessutom fram till tre mål, Lucas Roynezon gjorde tre mål och William Aaram Olsen gjorde ett mål och två assist.

Färjestad vann senast lagen möttes med 3–2 i Behrn Arena.

I nästa match, torsdag 25 september, har Färjestad Brynäs borta i Monitor ERP Arena 18.30, medan Örebro Hockey J18 spelar hemma mot BIK Karlskoga 19.00.

Färjestad–Örebro Hockey J18 4–8 (2–3, 1–3, 1–2)

U18 regional väst herr, Löfbergs Arena

Första perioden: 0–1 (2.23) Lucas Roynezon (William Aaram Olsen, Milo Spelkvist), 0–2 (4.04) Lucas Roynezon (Milo Spelkvist, Olle Törnqvist), 0–3 (8.06) Milo Spelkvist (Olle Törnqvist), 1–3 (12.02) Wille Andersson Jöhnk (Simon Näslund), 2–3 (13.54) Oscar Blom (Tom Bjurman).

Andra perioden: 2–4 (29.46) William Aaram Olsen (Olle Törnqvist, Milo Spelkvist), 2–5 (31.24) Olle Törnqvist (Filip Wahlén), 2–6 (38.52) Hampus Löfsäter (Anton Hellgren, Jack Wildeman), 3–6 (39.22) Max Haglund (Vilgot Nygren, Arvid Billing).

Tredje perioden: 4–6 (47.15) Alexander Nilsson, 4–7 (53.44) Lucas Roynezon (Milo Spelkvist, William Aaram Olsen), 4–8 (58.28) William Backlund (Dante Bergfors).

Nästa match:

Färjestad: Brynäs IF, borta, 25 september

Örebro Hockey J18: BIK Karlskoga, hemma, 25 september