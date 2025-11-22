Örebro Hockey bröt förlustsviten – vann mot Växjö

Örebro Hockey vann med 4–3 efter straffar

Patrik Puistola matchvinnare för Örebro Hockey

Örebro Hockeys sjätte seger

Efter fyra förluster i rad för Örebro Hockey i SHL kom en ljusning. Hemma mot Växjö kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Behrn Arena slutade 4–3 (0–0, 1–1, 2–2, 0–0, 1–0) efter straffar.

Örebro Hockey–Växjö – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

9.30 in i andra perioden spräckte Växjö nollan genom Dennis Rasmussen med assist av Eemeli Suomi och Ville Svensson.

Efter 12.19 i andra perioden nätade Patrik Karlkvist på pass av David Quenneville och Patrik Puistola och kvitterade för Örebro Hockey.

Örebro Hockey gjorde två mål i tredje perioden och gick från 1–1 till 3–1, målen av Milton Oscarson och Melvin Fernström.

Växjö reducerade och kvitterade till 3–3 genom Joel Persson och Karl Henriksson i tredje perioden.

I straffläggningen var det Örebro Hockey som avgjorde till 4–3. Den avgörande straffen stod Patrik Puistola för.

Örebro Hockey har en seger och fyra förluster och 9–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Växjö har tre vinster och två förluster och 19–15 i målskillnad. Det här var Örebro Hockeys fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Växjös fjärde uddamålsförlust.

Det här betyder att Örebro Hockey ligger på tolfte plats i tabellen och Växjö är på fjärde plats. Så sent som den 14 november låg Örebro Hockey på åttonde plats i tabellen.

I nästa omgång har Örebro Hockey HV 71 borta i Husqvarna Garden, torsdag 27 november 19.00. Växjö spelar borta mot Malmö tisdag 25 november 19.00.

Örebro Hockey–Växjö 4–3 (0–0, 1–1, 2–2, 0–0, 1–0)

SHL, Behrn Arena

Andra perioden: 0–1 (29.30) Dennis Rasmussen (Eemeli Suomi, Ville Svensson), 1–1 (32.19) Patrik Karlkvist (David Quenneville, Patrik Puistola).

Tredje perioden: 2–1 (41.06) Milton Oscarson (Patrik Karlkvist), 3–1 (48.35) Melvin Fernström (Sean Malone, Sampo Ranta), 3–2 (49.29) Joel Persson (Leo Sahlin Wallenius, Felix Robert), 3–3 (52.40) Karl Henriksson (Joel Persson, Lucas Elvenes).

Straffar: 4–3 (65.00) Patrik Puistola.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey: 1-1-3

Växjö: 3-1-1

Nästa match:

Örebro Hockey: HV 71, borta, 27 november

Växjö: IF Malmö Redhawks, borta, 25 november