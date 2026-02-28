Örebro Hockey avgjorde i förlängningen mot Rögle

Örebro Hockey vann med 3–2 efter förlängning

David Quenneville matchvinnare för Örebro Hockey

Andra raka segern för Örebro Hockey

Matchen i SHL mellan hemmalaget Rögle och gästande Örebro Hockey var oavgjord vid full tid, 2–2. Först i förlängningen kom avgörandet, där Örebro Hockey spikade segerresultatet, 3–2 (1–1, 0–1, 1–0, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev David Quenneville som stod för det avgörande målet.

Djurgården nästa för Örebro Hockey

Örebro Hockey tog ledningen efter 15 minuter genom Filip Berglund framspelad av Kalle Kossila och Noah Steen. Efter 18.38 kvitterade Rögle när Felix Nilsson fick träff på pass av Calle Själin och Calvin De Haan.

Rögle gjorde också 2–1 efter 9.47 i andra perioden när Josh Dickinson slog till på pass av Leon Bristedt och Lukas Ekeståhl-Jonsson.

14.17 in i tredje perioden slog Glenn Gustafsson till framspelad av Jesse Ylönen och David Quenneville och kvitterade.

Stor matchhjälte för Örebro Hockey 3.21 in i förlängningen blev David Quenneville med det avgörande målet i förlängningen.

På torsdag 5 mars 19.00 spelar Rögle borta mot Frölunda och Örebro Hockey hemma mot Djurgården.

Rögle–Örebro Hockey 2–3 (1–1, 1–0, 0–1, 0–1)

SHL, Catena Arena

Första perioden: 0–1 (15.26) Filip Berglund (Kalle Kossila, Noah Steen), 1–1 (18.38) Felix Nilsson (Calle Själin, Calvin De Haan).

Andra perioden: 2–1 (29.47) Josh Dickinson (Leon Bristedt, Lukas Ekeståhl-Jonsson).

Tredje perioden: 2–2 (54.17) Glenn Gustafsson (Jesse Ylönen, David Quenneville).

Förlängning: 2–3 (63.21) David Quenneville (Kalle Kossila, Patrik Karlkvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 1-4-0

Örebro Hockey: 3-0-2

Nästa match:

Rögle: Frölunda HC, borta, 5 mars 19.00

Örebro Hockey: Djurgårdens IF, hemma, 5 mars 19.00