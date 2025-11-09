Ore vann mot Falu J18 – trots underläge

Ore vann med 6–2 mot Falu J18

Edvin Fagerström matchvinnare för Ore

Fem mål för Ore utan svar

Inför sista perioden var Falu J18 i ledningen med 2–1 i Lugnets Ishall. Men Ore vände och vann. Till slut blev det 2–6 i matchen i U18 division 1 västra B herr.

Orsa nästa för Ore

Trulls Bjurström gjorde 1–0 till Falu J18 efter 13.34 på pass av Alexander Lundin-Larsson och Cliff Forsberg. Ore kvitterade till 1–1 genom Jonathan Karner i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 13.12 gjorde Falu J18 2–1 genom Walter Knutsson. I tredje perioden var det i stället Ore som hade övertaget. Laget vann perioden med hela 0–5 och matchen med 6–2.

Melwin Orenäs och Edvin Fagerström gjorde två mål och två assist var för Ore.

Falu J18 har en vinst och fyra förluster och 14–28 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Ore har tre vinster och två förluster och 17–23 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Falu IF:1 med 9–6.

Nästa motstånd för Falu J18 är Falu 2. Ore tar sig an Orsa hemma. Båda matcherna spelas torsdag 13 november 19.00.

Falu J18–Ore 2–6 (1–0, 1–1, 0–5)

U18 division 1 västra B herr, Lugnets Ishall

Första perioden: 1–0 (13.34) Trulls Bjurström (Alexander Lundin-Larsson, Cliff Forsberg).

Andra perioden: 1–1 (22.56) Jonathan Karner (Jegors Rogolevs, Melwin Orenäs), 2–1 (33.12) Walter Knutsson (Tim Andersson).

Tredje perioden: 2–2 (43.43) Edvin Fagerström (Maksim Sudarev, Melwin Orenäs), 2–3 (52.01) Edvin Fagerström (Edward Sööt), 2–4 (54.41) Melwin Orenäs (Edvin Fagerström, Yakup Ceken), 2–5 (57.42) Jegors Rogolevs (Dzeiss Kulikovs), 2–6 (59.18) Melwin Orenäs (Edvin Fagerström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Falu J18: 1-0-4

Ore: 3-0-2

Nästa match:

Falu J18: Falu IF 2, borta, 13 november

Ore: Orsa IK, hemma, 13 november