Ombytta roller när Winnipeg besegrade Buffalo

Winnipeg vann med 4–1 mot Buffalo

Tanner Pearson matchvinnare för Winnipeg

Andra raka förlusten för Buffalo

På lördagen möttes Winnipeg och gästande Buffalo i Bell MTS Place i NHL. I tisdags vann Buffalo med 5–1, men den här gången var det Winnipeg som var bättre. Slutresultatet blev 4–1 (1–1, 2–0, 1–0).

Winnipeg–Buffalo – mål för mål

Kyle Connor gav Winnipeg ledningen efter fyra minuters spel efter pass från Gabriel Vilardi och Dylan Samberg.

Efter 14.44 kvitterade Buffalo när Jason Zucker fick träff.

Redan efter 2.19 i andra perioden tog Winnipeg ledningen genom Tanner Pearson framspelad av Cole Koepke.

Efter 18.40 i andra perioden nätade Cole Koepke på pass av Morgan Barron och Dylan Demelo och gjorde 3–1.

Gabriel Vilardi stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 34 sekunder kvar att spela på passning från Kyle Connor och Mark Scheifele.

Söndag 7 december 04.00 spelar Winnipeg borta mot Edmonton. Buffalo möter Calgary borta i Scotiabank Saddledome tisdag 9 december 03.00.

Winnipeg–Buffalo 4–1 (1–1, 2–0, 1–0)

NHL, Bell MTS Place

Första perioden: 1–0 (4.22) Kyle Connor (Gabriel Vilardi, Dylan Samberg), 1–1 (14.44) Jason Zucker.

Andra perioden: 2–1 (22.19) Tanner Pearson (Cole Koepke), 3–1 (38.40) Cole Koepke (Morgan Barron, Dylan Demelo).

Tredje perioden: 4–1 (59.26) Gabriel Vilardi (Kyle Connor, Mark Scheifele).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Winnipeg: 2-1-2

Buffalo: 2-0-3

Nästa match:

Winnipeg: Edmonton Oilers, borta, 7 december

Buffalo: Calgary Flames, borta, 9 december