Ombytta roller när Segeltorp besegrade Spånga IS U20

Segeltorp-seger med 5–4 mot Spånga IS U20

Linus Lundqvist matchvinnare för Segeltorp

Spånga IS U20 nu andra, Segeltorp på fjärde plats

På måndagen möttes Spånga IS U20 och gästande Segeltorp i Stricct Travel Arena i U20 Div 1 östra B herr. Senast lagen möttes tog Spånga IS U20 en enkel seger med 7–1, men den här gången var det Segeltorp som vann. Slutresultatet blev 5–4 (1–0, 2–2, 2–2).

Lidingö Vikings HC U20 nästa för Segeltorp

Eddie Örnhov gjorde 1–0 till Segeltorp efter bara 3.50 på pass av Neo Örnhov och Tihon Brauer. Spånga IS U20 kvitterade till 1–1 genom Arvid Lindmark i andra perioden.

Efter 12.53 gjorde Segeltorp 1–2 genom Anton Emblad.

Spånga IS U20 gjorde 2–2 genom Linuz Lindberg med 4.53 kvar att spela av perioden.

Segeltorp tog ledningen på nytt genom Anton Emblad som gjorde sitt andra mål efter 18.00. Spånga IS U20 kvitterade till 3–3 genom Arvid Lindmark i tredje perioden.

Segeltorp gjorde 3–4 genom Eddie Örnhov som gjorde sitt andra mål efter 12.15 i tredje perioden.

Spånga IS U20 gjorde 4–4 genom Hugo Gahnström efter 12.48 av perioden.

Segeltorp kunde dock avgöra till 4–5 med 4.17 kvar av matchen genom Linus Lundqvist.

Segeltorps Linus Lundqvist stod för fyra poäng, varav ett mål och Eddie Örnhov gjorde två mål och spelade fram till ett mål. Attith Sparrdal hade tre assists för Spånga IS U20.

Det här var Spånga IS U20:s andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Segeltorps andra uddamålsseger.

Efter fem matcher har Spånga IS U20 nu åtta poäng och Segeltorp har sex poäng.

När lagen senast möttes vann Spånga IS IK med 7–1.

Måndag 10 november 20.05 spelar Spånga IS U20 hemma mot Brinken. Segeltorp möter Lidingö Vikings HC U20 hemma i Segeltorpshallen lördag 8 november 17.00.

Spånga IS U20–Segeltorp 4–5 (0–1, 2–2, 2–2)

U20 Div 1 östra B herr, Stricct Travel Arena

Första perioden: 0–1 (3.50) Eddie Örnhov (Neo Örnhov, Tihon Brauer).

Andra perioden: 1–1 (29.00) Arvid Lindmark (Attith Sparrdal, Erik Jansson), 1–2 (32.53) Anton Emblad (Linus Lundqvist), 2–2 (35.07) Linuz Lindberg (Attith Sparrdal), 2–3 (38.00) Anton Emblad (Linus Lundqvist, Neo Örnhov).

Tredje perioden: 3–3 (47.25) Arvid Lindmark (Daniel Pagels, Max Tuomela-Lundberg), 3–4 (52.15) Eddie Örnhov (Linus Lundqvist), 4–4 (52.48) Hugo Gahnström (Attith Sparrdal, Viktor Wedin), 4–5 (55.43) Linus Lundqvist (Eddie Örnhov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Spånga IS U20: 3-0-2

Segeltorp: 2-0-3

Nästa match:

Spånga IS U20: Brinkens IF, hemma, 10 november

Segeltorp: Lidingö Vikings HC, hemma, 8 november