Ombytta roller när Carolina besegrade Columbus

Carolina vann med 5–2 mot Columbus

På onsdagen möttes Columbus och gästande Carolina i Nationwide Arena i NHL. Senast lagen möttes, 18 mars, vann Columbus med 5–1, men den här gången var det Carolina som var bättre. Slutresultatet blev 5–2 (2–0, 0–1, 3–1).

Resultatet innebär att Columbus nu har fyra förluster i rad.

Shayne Gostisbehere gjorde 1–0 till gästerna Carolina efter 13 minuter efter förarbete från Nikolaj Ehlers och Andrej Svetjnikov. Laget ökade ledningen till 0–2 när Logan Stankoven slog till assisterad av Mark Jankowski efter 16.12.

Efter 15.14 i andra perioden nätade Kirill Martjenko framspelad av Zach Werenski och Mason Marchment och reducerade åt Columbus.

Columbus kvitterade också till 2–2 genom Adam Fantilli assisterad av Mason Marchment och Kirill Martjenko i början av tredje perioden.

Carolina stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 2–2 till 2–5 på bara 6.31. Carolina tog därmed en klar seger.

Nikolaj Ehlers gjorde ett mål för Carolina och två assist.

Columbus har en vinst och fyra förluster och 11–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Carolina har tre vinster och två förluster och 18–13 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

De båda lagen möts igen fredag 3 april 01.00 i Lenovo Center.