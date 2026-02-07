Ombytta roller när Brynäs besegrade Färjestad

Seger för Brynäs med 5–0 mot Färjestad

Brynäs femte seger på de senaste sex matcherna

Jakob Silfverberg matchvinnare för Brynäs

På lördagen möttes Brynäs och gästande Färjestad i Monitor ERP Arena i SHL. Senast lagen möttes tog Färjestad en enkel seger med 7–0, men den här gången var det Brynäs som vann. Slutresultatet blev 5–0 (2–0, 2–0, 1–0).

Segern var Brynäs femte på de senaste sex matcherna.

Djurgården nästa för Brynäs

Brynäs började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 2.46 slog Jakob Silfverberg till efter pass från Anton Rödin och Johannes Kinnvall. Efter 17.27 gjorde laget 2–0 när Anton Rödin hittade rätt efter förarbete av Nicklas Bäckström och Johannes Kinnvall.

Efter 9.41 i andra perioden nätade Oskar Lindblom på pass av Nicklas Bäckström och Johannes Kinnvall och gjorde 3–0. Nicklas Bäckström gjorde dessutom 4–0 efter 18.49 framspelad av Robert Hägg och Oskar Lindblom.

Brynäs gjorde också 5–0 genom Jack Kopacka på pass av Lucas Pettersson efter 2.40 i tredje perioden.

Brynäs Nicklas Bäckström stod för ett mål och två assists och Johannes Kinnvall hade tre assists.

I nästa match möter Brynäs Djurgården hemma och Färjestad möter LHC borta. Båda matcherna spelas torsdag 19 februari 19.00.

Brynäs–Färjestad 5–0 (2–0, 2–0, 1–0)

SHL, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (2.46) Jakob Silfverberg (Anton Rödin, Johannes Kinnvall), 2–0 (17.27) Anton Rödin (Nicklas Bäckström, Johannes Kinnvall).

Andra perioden: 3–0 (29.41) Oskar Lindblom (Nicklas Bäckström, Johannes Kinnvall), 4–0 (38.49) Nicklas Bäckström (Robert Hägg, Oskar Lindblom).

Tredje perioden: 5–0 (42.40) Jack Kopacka (Lucas Pettersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 4-1-0

Färjestad: 2-1-2

Nästa match:

Brynäs: Djurgårdens IF, hemma, 19 februari 19.00

Färjestad: Linköping HC, borta, 19 februari 19.00