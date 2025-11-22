Ombytta roller när Bäcken besegrade Helsingborg

Bäcken-seger med 4–1 mot Helsingborg

Maximilian Bladmyr avgjorde för Bäcken

Bäckens sjätte seger

På lördagen möttes Bäcken och gästande Helsingborg i Marconihallen i U20 region syd herr. Senast lagen möttes tog Helsingborg en enkel seger med 7–2, men den här gången var det Bäcken som vann. Slutresultatet blev 4–1 (2–0, 1–1, 1–0).

Bäcken–Helsingborg – mål för mål

Tim Juhlin gjorde 1–0 till Bäcken efter 10.38 med assist av Alvar Langenskiöld och Ville Westin.

Efter 13.10 gjorde laget 2–0 när Maximilian Bladmyr slog till assisterad av Theodore Bladhammar och Hampus Dalblad.

Efter 7.25 i andra perioden slog Erik Sjöström till framspelad av Isak Paerremand och reducerade åt Helsingborg.

Bäckens Isak Sjöström gjorde 3–1 efter 16.43 på pass av Kevin Grahn Olsson och Jacob Carlén.

6.20 in i tredje perioden slog Melvin Mireblom till på pass av Alex Eriksson och Matheus Adler och ökade ledningen.

Bäcken har tre segrar och två förluster och 21–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Helsingborg har två vinster och tre förluster och 16–22 i målskillnad.

För hemmalaget betyder resultatet nionde plats i tabellen. Helsingborg är på fjärde plats.

I nästa match möter Bäcken Tingsryd J20 borta och Helsingborg möter Halmstad HF hemma. Båda matcherna spelas tisdag 25 november 19.15.

Bäcken–Helsingborg 4–1 (2–0, 1–1, 1–0)

U20 region syd herr, Marconihallen

Första perioden: 1–0 (10.38) Tim Juhlin (Alvar Langenskiöld, Ville Westin), 2–0 (13.10) Maximilian Bladmyr (Theodore Bladhammar, Hampus Dalblad).

Andra perioden: 2–1 (27.25) Erik Sjöström (Isak Paerremand), 3–1 (36.43) Isak Sjöström (Kevin Grahn Olsson, Jacob Carlén).

Tredje perioden: 4–1 (46.20) Melvin Mireblom (Alex Eriksson, Matheus Adler).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bäcken: 3-0-2

Helsingborg: 2-0-3

Nästa match:

Bäcken: Tingsryds AIF Utv, borta, 25 november

Helsingborg: Halmstad Hammers HC, hemma, 25 november