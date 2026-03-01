Ombytta roller när Åker/Strängnäs HC besegrade Hammarby IF U18

Åker/Strängnäs HC segrade – 5–3 mot Hammarby IF U18

Rasmus Rosborg med två mål för Åker/Strängnäs HC

Daniel Norling matchvinnare för Åker/Strängnäs HC

Det blev seger för Åker/Strängnäs HC med 5–3 (1–0, 2–2, 2–1) mot Hammarby IF U18 på söndagen i U18 division 1 östra A fortsättningsserie. Med det tog hemmalaget revansch, då Hammarby IF U18 vann senaste mötet lagen emellan med hela 7–2.

Rasmus Rosborg gjorde två mål för Åker/Strängnäs HC

Rasmus Rosborg gjorde 1–0 till Åker/Strängnäs HC efter 16 minuters spel efter förarbete från Oskar Karlsson.

Noel Bertlin och Svante Hallbom Dovemark gjorde att Hammarby IF U18 vände till underläget till ledning med 1–2.

Alfred Brun och Anton Gustafsson såg till att Åker/Strängnäs HC vände till ledning med 3–2.

Åker/Strängnäs HC gjorde två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 3–2 till 5–2, målen av Daniel Norling och Rasmus Rosborg. Målen punkterade matchen.

Love Erkendal reducerade förvisso men närmare än 5–3 kom inte Hammarby IF U18. Åker/Strängnäs HC tog därmed en säker seger.

Åker/Strängnäs HC:s Oskar Karlsson hade tre assists.

Det här var fjärde mötet mellan Åker/Strängnäs HC och Hammarby IF U18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Hammarby IF vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 5 mars. Då möter Åker/Strängnäs HC Järfälla HC i Järfälla Ishall 19.00. Hammarby IF U18 tar sig an IFK Tumba IK 2 borta 19.30.

Åker/Strängnäs HC–Hammarby IF U18 5–3 (1–0, 2–2, 2–1)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Åkers Ishall

Första perioden: 1–0 (16.11) Rasmus Rosborg (Oskar Karlsson).

Andra perioden: 1–1 (21.48) Noel Bertlin (Alexander Nylander), 1–2 (22.48) Svante Hallbom Dovemark (Pontus Elfström, Fabian Rosberger), 2–2 (28.05) Alfred Brun (Oskar Karlsson, Gösta Wallin), 3–2 (35.19) Anton Gustafsson (Daniel Norling).

Tredje perioden: 4–2 (43.06) Daniel Norling (Alexander Jensen), 5–2 (44.33) Rasmus Rosborg (Gösta Wallin, Oskar Karlsson), 5–3 (53.31) Love Erkendal.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Åker/Strängnäs HC: 2-0-3

Hammarby IF U18: 3-0-2

Nästa match:

Åker/Strängnäs HC: Järfälla HC, borta, 5 mars 19.00

Hammarby IF U18: IFK Tumba IK 2, borta, 5 mars 19.30