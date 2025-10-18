Olofström vann hemma mot Karlskrona

Olofström vann med 3–1 mot Karlskrona

Gunnar Westerlind avgjorde för Olofström

Filip Brander nätade för Karlskrona

Olofström vann matchen hemma mot Karlskrona i U20 region syd herr på lördagen. 3–1 (1–0, 1–0, 1–1) slutade matchen.

Oskarshamn nästa för Olofström

Vilgot Hansen gav Olofström ledningen efter 8.43 på pass av Arvid Boklund. Målet var Vilgot Hansens femte i U20 region syd herr.

Efter 18.05 i andra perioden nätade Gunnar Westerlind framspelad av Emil Olander och Tor Berthin och gjorde 2–0. Filip Brander reducerade dock för Karlskrona med bara en minut kvar att spela och gjorde slutet spännande.

Olofström kunde dock avgöra till 3–1 med en sekund kvar av matchen genom Arvid Boklund.

Den 29 november möts lagen återigen, då i NKT Arena.

Olofström tar sig an Oskarshamn i nästa match borta tisdag 21 oktober 19.40. Karlskrona möter samma dag 19.00 Borås hemma.

Olofström–Karlskrona 3–1 (1–0, 1–0, 1–1)

U20 region syd herr, Stålhallen

Första perioden: 1–0 (8.43) Vilgot Hansen (Arvid Boklund).

Andra perioden: 2–0 (38.05) Gunnar Westerlind (Emil Olander, Tor Berthin).

Tredje perioden: 2–1 (59.04) Filip Brander, 3–1 (59.59) Arvid Boklund (Oscar Gustafsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Olofström: 2-0-3

Karlskrona: 2-0-3

Nästa match:

Olofström: IK Oskarshamn, borta, 21 oktober

Karlskrona: Borås HC, hemma, 21 oktober