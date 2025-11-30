Olofström vände underläge och vann

Olofström vann med 4–3 mot Vita Hästen

Yehor Polishchuk avgjorde för Olofström

Tredje raka segern för Olofström

Olofström låg under med tre mål efter första perioden i hemmamatchen i U18 regional syd fortsättning herr mot Vita Hästen. Men laget vände underläget och vann med 4–3 (0–3, 2–0, 2–0) i söndagens match i Stålhallen.

Olofström–Vita Hästen – mål för mål

Vita Hästen stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Efter 4.16 i andra perioden slog Emil Olander till på straff och reducerade åt Olofström.

Olofström reducerade igen efter 7.01 genom Oscar Stråhle framspelad av Emil Olander och Andreas Jørgensen.

13.22 in i tredje perioden slog Anton Lund till framspelad av Elvis Wigh och Troy Leppälä och kvitterade.

Efter 15.57 slog Yehor Polishchuk till på pass av Lowe Knoester och Gunnar Westerlind och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

Olofström har tre segrar och två förluster och 14–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vita Hästen har en vinst och fyra förluster och 14–18 i målskillnad. Det här var Olofströms tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Vita Hästens fjärde uddamålsförlust.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Olofströms IK vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 4 december. Då möter Olofström Tingsryd i Dackehallen 19.15. Vita Hästen tar sig an Karlskrona borta 19.30.

Olofström–Vita Hästen 4–3 (0–3, 2–0, 2–0)

U18 regional syd fortsättning herr, Stålhallen

Första perioden: 0–1 (1.00) Hugo Fälting (Robin Nilsson, Kevin Stenberg), 0–2 (4.50) Alex Hollertz (Albert Stierndahl), 0–3 (16.56) Kevin Stenberg (Lukas Dahl, Albert Stierndahl).

Andra perioden: 1–3 (24.16) Emil Olander, 2–3 (27.01) Oscar Stråhle (Emil Olander, Andreas Jørgensen).

Tredje perioden: 3–3 (53.22) Anton Lund (Elvis Wigh, Troy Leppälä), 4–3 (55.57) Yehor Polishchuk (Lowe Knoester, Gunnar Westerlind).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Olofström: 3-0-2

Vita Hästen: 1-0-4

Nästa match:

Olofström: Tingsryds AIF, borta, 4 december

Vita Hästen: Karlskrona HK, borta, 4 december