Olofström tog enkel seger mot Borås

Olofström vann på hemmaplan mot Borås i U18 regional syd vår med hela 7–0 (2–0, 1–0, 4–0).

– Vi gör en grym laginsats, alla chippar in och bidrar till vinsten, kommenterade Olofströms assisterande tränare Joel Körkkö.

Borås tränare Johannes Hjelm tyckte så här om matchen:

– Vi kommer ner och är inte inne i spelet. Svårt att vinna puck, dålig passningskvalite och allmänt dålig energi. Säsongens bottenmatch och inte mer att säga om det.

Gunnar Westerlind tvåmålsskytt för Olofström

Olofström tog ledningen efter 8.57 genom Andreas Jørgensen med assist av Lowe Knoester och Linus Boman. 2–0 kom efter 16.27 när Hjalmar Häggblad hittade rätt på passning från Linus Boman.

Efter 11.05 i andra perioden slog Gunnar Westerlind till på pass av Lowe Knoester och Andreas Jørgensen och gjorde 3–0.

Olofström fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–0. Målen i sista perioden gjordes av Lowe Knoester, Gunnar Westerlind, Anton Lund och Troy Leppälä.

Lowe Knoester och Anton Lund gjorde ett mål och två assist var för Olofström.

Med tre omgångar kvar är Olofström på sjätte plats i tabellen medan Borås är på nionde plats.

När lagen möttes senast vann Olofström med 5–2.

I nästa match, söndag 1 mars möter Olofström Vita Hästen borta i Himmelstalundshallen 16.30 medan Borås spelar borta mot Mariestad 14.00.

Olofström–Borås 7–0 (2–0, 1–0, 4–0)

U18 regional syd vår, Stålhallen

Första perioden: 1–0 (8.57) Andreas Jørgensen (Lowe Knoester, Linus Boman), 2–0 (16.27) Hjalmar Häggblad (Linus Boman).

Andra perioden: 3–0 (31.05) Gunnar Westerlind (Lowe Knoester, Andreas Jørgensen).

Tredje perioden: 4–0 (48.34) Anton Lund (Yehor Polishchuk), 5–0 (50.56) Gunnar Westerlind (Linus Boman), 6–0 (53.30) Lowe Knoester (Yehor Polishchuk, Anton Lund), 7–0 (56.16) Troy Leppälä (Anton Lund, Yehor Polishchuk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Olofström: 3-0-2

Borås: 1-0-4

Nästa match:

Olofström: HC Vita Hästen, borta, 1 mars 16.30

Borås: Mariestads BoIS HC, borta, 1 mars 14.00