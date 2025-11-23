Olofström avgjorde i straffläggningen borta mot Oskarshamn

Olofström vann med 4–3 efter straffar

Emil Olander avgjorde för Olofström

Sjätte raka förlusten för Oskarshamn

Det blev en riktigt tajt match när Oskarshamn tog emot Olofström i U18 regional syd fortsättning herr. Matchen avgjordes först efter straffar där Olofström var starkast. Slutresultatet blev 3–4 (1–0, 1–3, 1–0, 0–0, 0–1). Emil Olander blev hjälte i straffläggningen.

– Första perioden är helt okej och vi går ur den med 1–0. I andra går vi in och totalt slutar spela hockey utan anledning, ingenting är godkänt. I tredje rycker vi upp oss och lyckas kvittera med bud på mer, kommenterade Oskarshamns tränare Philip Elander.

Olofströms assisterande tränare Joel Körkkö om matchen:

– Vi gör en helt okej match idag. Första perioden är lite slarvig av oss, i andra perioden kliver vi ut och ser ut som ett helt nytt lag med energi och självförtroende, tredje perioden är väldigt svängig och båda lagen har lägen att avgöra.

I och med detta har Oskarshamn sex förluster i rad.

Oskarshamn–Olofström – mål för mål

Anton Jenssen gav Oskarshamn ledningen efter nio minuter assisterad av Hugo Andersson.

Olofström vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–0 till 1–3 i andra perioden.

Oskarshamn reducerade dock till 2–3 genom Noah Lundh efter 12.57 av perioden.

10.25 in i tredje perioden slog Dante Olheden till på pass av Wille Nilsson och kvitterade.

Olofströms Emil Olander satte den avgörande straffen för gästerna.

Lowe Knoester gjorde ett mål för Olofström och två assist.

Det här var Oskarshamns tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Olofströms andra uddamålsseger.

För Olofström gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i tabellen medan Oskarshamn är på sjätte och sista plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Oskarshamn tar sig an Vita Hästen i nästa match borta torsdag 27 november 19.40. Olofström möter samma dag 19.30 Karlskrona hemma.

Oskarshamn–Olofström 3–4 (1–0, 1–3, 1–0, 0–0, 0–1)

U18 regional syd fortsättning herr, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 1–0 (9.21) Anton Jenssen (Hugo Andersson).

Andra perioden: 1–1 (20.18) Lowe Knoester, 1–2 (27.26) Elvis Wigh (Anton Lund, Lowe Knoester), 1–3 (28.58) Anton Lund (Lowe Knoester, Harry Peter), 2–3 (32.57) Noah Lundh (Herman Johansson, Casper Bjering Dahlén).

Tredje perioden: 3–3 (50.25) Dante Olheden (Wille Nilsson).

Straffar: 3–4 (65.00) Emil Olander.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 0-0-5

Olofström: 2-0-3

Nästa match:

Oskarshamn: HC Vita Hästen, borta, 27 november

Olofström: Karlskrona HK, hemma, 27 november