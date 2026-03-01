Olle Zetterstedt tvåmålsskytt när Frölunda vann mot Rögle

Frölunda segrade – 7–3 mot Rögle

Frölundas Olle Zetterstedt tvåmålsskytt

Samuel Skrtic matchvinnare för Frölunda

Frölunda besegrade Rögle på bortaplan i söndagens match i U18 Nationell södra herr. 3–7 (1–0, 1–4, 1–3) slutade matchen.

Rögle tog ledningen efter 14 minuters spel genom Olle Bülow med assist av Ebbe Gath och Ville Finnström.

Frölunda förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 1–4 och ställningen efter två perioder var 2–4.

Rögle reducerade dock till 3–4 genom Edvin Torstensson tidigt i tredje perioden av perioden.

Frölunda stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 3–4 till 3–7 på bara 3.34. Frölunda tog därmed en klar seger.

Frölundas Olle Zetterstedt stod för tre poäng, varav två mål.

Rögle har fem förluster och 11–24 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Frölunda har två vinster och tre förluster och 15–17 i målskillnad.

Med fyra omgångar kvar är Rögle på tionde plats i tabellen medan Frölunda är på sjätte plats. Frölunda har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 14 februari låg laget på andra plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Lördag 7 mars spelar Rögle borta mot Grums 15.00 och Frölunda mot HV 71 hemma 12.00 i Frölundaborg.

Rögle–Frölunda 3–7 (1–0, 1–4, 1–3)

U18 Nationell södra herr, Catena Arena

Första perioden: 1–0 (14.35) Olle Bülow (Ebbe Gath, Ville Finnström).

Andra perioden: 1–1 (20.45) Gustav Gäbel (Ted Burström), 2–1 (28.35) Isak Bjorland (Hugo Svensson Schramm, Hugo Wieden), 2–2 (33.28) Charlie Kalldin (Olle Zetterstedt, Wiggo Forsberg), 2–3 (37.35) Olle Zetterstedt (Wiggo Forsberg, Vincent Odén), 2–4 (38.31) Samuel Skrtic (Tim Mandic, Alexander Wiking).

Tredje perioden: 3–4 (42.19) Edvin Torstensson (Johan Adolfsson), 3–5 (56.11) Olle Zetterstedt (Charlie Kalldin, Isak Andreasson), 3–6 (59.00) Wilson Axelsson, 3–7 (59.45) Oscar Grådahl (William Thegerström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 0-1-4

Frölunda: 2-0-3

Nästa match:

Rögle: Grums IK, borta, 7 mars 15.00

Frölunda: HV 71, hemma, 7 mars 12.00