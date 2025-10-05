Olle Zetterstedt fyramålsskytt i Frölundas seger mot Troja-Ljungby U18

Frölunda-seger med 5–2 mot Troja-Ljungby U18

Frölundas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Frölundas Olle Zetterstedt fyramålsskytt

Fyra mål hann Olle Zetterstedt med när Frölunda besegrade Troja-Ljungby U18 på hemmaplan med 5–2 (1–1, 3–0, 1–1) i U18 regional syd herr.

Segern var Frölundas sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Elton Mildaeus bakom Frölundas seger

Första perioden var jämn. Frölunda inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Olle Zetterstedt efter 3.49, men Troja-Ljungby U18 kvitterade genom Albin Wilhelmsson bara två minuter senare. I andra perioden var det Frölunda som dominerade och gick från 1–1 till 4–1 genom två mål av Olle Zetterstedt och ett mål av Elton Mildaeus. Troja-Ljungby U18 reducerade dock till 4–2 genom Elis Räsänen efter 6.10 av perioden.

Frölunda kunde dock avgöra till 5–2 efter 6.58 i tredje perioden genom Olle Zetterstedt.

Det här betyder att Frölunda är i fortsatt serieledning, med 19 poäng efter sju matcher och Troja-Ljungby U18 på sjunde plats med nio poäng.

Frölunda möter Rögle i nästa match borta torsdag 9 oktober 19.00. Troja-Ljungby U18 möter samma dag Linköping hemma.

Frölunda–Troja-Ljungby U18 5–2 (1–1, 3–0, 1–1)

U18 regional syd herr, Frölundaborg

Första perioden: 1–0 (3.49) Olle Zetterstedt (Elton Mildaeus, Hilmer Öhman), 1–1 (5.23) Albin Wilhelmsson (Valter Elisson, Carl De Wall).

Andra perioden: 2–1 (25.06) Olle Zetterstedt (Måns Köster, Wiggo Forsberg), 3–1 (33.57) Elton Mildaeus (Olle Zetterstedt), 4–1 (36.11) Olle Zetterstedt (Gustav Gäbel).

Tredje perioden: 4–2 (46.10) Elis Räsänen, 5–2 (46.58) Olle Zetterstedt (Wiggo Forsberg, Elton Mildaeus).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 4-1-0

Troja-Ljungby U18: 2-0-3

Nästa match:

Frölunda: Rögle BK, borta, 9 oktober

Troja-Ljungby U18: Linköpings HC, hemma, 9 oktober