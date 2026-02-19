Olle Willén het när Karlskrona besegrade Oskarshamn

Karlskrona segrade – 7–3 mot Oskarshamn

Karlskronas femte seger på de senaste sex matcherna

Olle Willén tvåmålsskytt för Karlskrona

Hemmalaget Karlskrona tog hem de tre poängen efter seger mot Oskarshamn i U18 regional syd vår. 7–3 (1–1, 2–1, 4–1) slutade matchen på torsdagen.

Oskarshamns tränare Philip Elander tyckte till om matchen:

– Gör två bra perioder där vi håller dem på utsidan. Börjar skapa mer och mer ju längre matchen går, men när de gör 5–3 går luften ur oss.

Segern var Karlskronas femte på de senaste sex matcherna.

Max Frykberg bakom Karlskronas avgörande

Oliver Ulander gjorde 1–0 till Karlskrona efter 17 minuters spel efter pass från Olle Willén och Oliver Hallin. Oskarshamn kvitterade till 1–1 efter 18.53 när Viktor Eddyson hittade rätt på passning från Anton Jenssen.

Efter 4.50 i andra perioden gjorde Oskarshamn 1–2 genom Wilhelm Olsson.

Olle Willén och Elis Backendal gjorde att Karlskrona vände till underläget till ledning med 3–2.

Karlskrona hade övertaget även i tredje perioden som laget vann klart och matchen med 7–3.

Olle Willén gjorde två mål för Karlskrona och ett målgivande pass och Alvin Palmqvist hade tre assists.

I tabellen innebär det här att Oskarshamn nu ligger på femte plats i tabellen. Karlskrona är på andra plats. Noteras kan att Oskarshamn sedan den 7 februari har tappat fyra placeringar i tabellen.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Karlskrona tar sig an Borås i nästa match borta söndag 22 februari 14.30. Oskarshamn möter samma dag 12.00 Mariestad hemma.

Karlskrona–Oskarshamn 7–3 (1–1, 2–1, 4–1)

U18 regional syd vår, NKT Arena

Första perioden: 1–0 (17.00) Oliver Ulander (Olle Willén, Oliver Hallin), 1–1 (18.53) Viktor Eddyson (Anton Jenssen).

Andra perioden: 1–2 (24.50) Wilhelm Olsson (Axel Flink, Nisse Noresson), 2–2 (29.22) Olle Willén (Olle Althini), 3–2 (30.23) Elis Backendal (León Lindgren).

Tredje perioden: 4–2 (41.52) Max Frykberg (Alvin Palmqvist, Svante Klein), 4–3 (47.10) Hugo Andersson (Anton Jenssen), 5–3 (49.20) Olle Althini (Oliver Hallin, Alvin Palmqvist), 6–3 (50.47) Viggo Wahlqvist (Noel Ottinger, Leo Björkman Jakobsson), 7–3 (58.05) Olle Willén (Leo Björkman Jakobsson, Alvin Palmqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Karlskrona: 4-0-1

Oskarshamn: 1-1-3

Nästa match:

Karlskrona: Borås HC, borta, 22 februari 14.30

Oskarshamn: Mariestads BoIS HC, hemma, 22 februari 12.00