Olle Tolförs stor matchhjälte när Borlänge Hockey 2 vann
- Borlänge Hockey 2 segrade – 3–2 mot Ore
- Olle Tolförs avgjorde för Borlänge Hockey 2
- Andra raka segern för Borlänge Hockey 2
Borlänge Hockey 2 vann en målmässigt jämn match hemma mot Ore i U18 division 1 västra B vår på söndagen. Olle Tolförs slog till med bara 21 sekunder kvar av slutperioden och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål. 3–2 (0–0, 2–1, 1–1) slutade matchen.
Borlänge Hockey 2–Ore – mål för mål
Den första perioden slutade mållös.
Efter 10.47 i andra perioden gjorde Ore 0–1 genom Felix Ekvall.
Alvin Hamqvist och Alve Gulliks låg sen bakom vändningen till 2–1 för Borlänge Hockey 2.
4.16 in i tredje perioden nätade Ores Edward Sööt framspelad av Maksim Sudarev och Ludvig Sultan och kvitterade. Men Borlänge Hockey 2 avgjorde matchen med 21 sekunder kvar att spela genom Olle Tolförs.
För Borlänge Hockey 2 gör resultatet att laget nu ligger på femte plats i tabellen medan Ore är på sjunde plats.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har IFK Ore vunnit.
I nästa omgång har Borlänge Hockey 2 Avesta hemma i Borlänge Ishall, söndag 22 februari 18.15. Ore spelar hemma mot Orsa söndag 8 februari 13.00.
Borlänge Hockey 2–Ore 3–2 (0–0, 2–1, 1–1)
U18 division 1 västra B vår, Borlänge Ishall
Andra perioden: 0–1 (30.47) Felix Ekvall (Ludvig Sultan, Edward Sööt), 1–1 (37.12) Alve Gulliks, 2–1 (38.21) Alvin Hamqvist (Pelle Björk, Per Berg).
Tredje perioden: 2–2 (44.16) Edward Sööt (Maksim Sudarev, Ludvig Sultan), 3–2 (59.39) Olle Tolförs.
Nästa match:
Borlänge Hockey 2: Avesta BK, hemma, 22 februari 18.15
Ore: Orsa IK, hemma, 8 februari 13.00
