Olle Tolförs stor matchhjälte när Borlänge Hockey 2 vann

Borlänge Hockey 2 segrade – 3–2 mot Ore

Olle Tolförs avgjorde för Borlänge Hockey 2

Andra raka segern för Borlänge Hockey 2

Borlänge Hockey 2 vann en målmässigt jämn match hemma mot Ore i U18 division 1 västra B vår på söndagen. Olle Tolförs slog till med bara 21 sekunder kvar av slutperioden och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål. 3–2 (0–0, 2–1, 1–1) slutade matchen.

Borlänge Hockey 2–Ore – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

Efter 10.47 i andra perioden gjorde Ore 0–1 genom Felix Ekvall.

Alvin Hamqvist och Alve Gulliks låg sen bakom vändningen till 2–1 för Borlänge Hockey 2.

4.16 in i tredje perioden nätade Ores Edward Sööt framspelad av Maksim Sudarev och Ludvig Sultan och kvitterade. Men Borlänge Hockey 2 avgjorde matchen med 21 sekunder kvar att spela genom Olle Tolförs.

För Borlänge Hockey 2 gör resultatet att laget nu ligger på femte plats i tabellen medan Ore är på sjunde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har IFK Ore vunnit.

I nästa omgång har Borlänge Hockey 2 Avesta hemma i Borlänge Ishall, söndag 22 februari 18.15. Ore spelar hemma mot Orsa söndag 8 februari 13.00.

Borlänge Hockey 2–Ore 3–2 (0–0, 2–1, 1–1)

U18 division 1 västra B vår, Borlänge Ishall

Andra perioden: 0–1 (30.47) Felix Ekvall (Ludvig Sultan, Edward Sööt), 1–1 (37.12) Alve Gulliks, 2–1 (38.21) Alvin Hamqvist (Pelle Björk, Per Berg).

Tredje perioden: 2–2 (44.16) Edward Sööt (Maksim Sudarev, Ludvig Sultan), 3–2 (59.39) Olle Tolförs.

Nästa match:

Borlänge Hockey 2: Avesta BK, hemma, 22 februari 18.15

Ore: Orsa IK, hemma, 8 februari 13.00