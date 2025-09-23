Olle Andersson i form när Mjölby vann mot Mighty Ravens

Mjölby vann med 6–2 mot Mighty Ravens

Olle Andersson gjorde två mål för Mjölby

Olle Appelqvist avgjorde för Mjölby

Mjölby vann mot gästande Mighty Ravens i U20 division 1 C syd herr. 6–2 (2–0, 2–1, 2–1) slutade tisdagens match.

Det var första segern för Mjölby, efter 2–7 mot Tranås i premiären.

Olle Andersson tvåmålsskytt för Mjölby

Mjölby tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Mjölby ökade ledningen till 3–0 genom Olle Appelqvist efter 1.48 i andra perioden.

Mighty Ravens reducerade dock till 3–1 genom Nils Andersson tidigt i perioden av perioden.

Efter 14.01 ökade Mjölby på till 4–1 genom Anton Nyqvist. Efter 4.36 i tredje perioden ökade Mjölby på till 5–1 genom Ludvig Däljemar.

Mighty Ravens gjorde 5–2 genom Isac Tolf efter 6.53 av perioden.

Mjölby kunde dock avgöra till 6–2 efter 8.24 i tredje perioden genom Olle Andersson.

Lagen möts på nytt i Stångebro Ishall den 28 oktober.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 27 september. Då möter Mjölby Nässjö i Höglandsrinken 14.00. Mighty Ravens tar sig an Dalen hemma 15.30.

Mjölby–Mighty Ravens 6–2 (2–0, 2–1, 2–1)

U20 division 1 C syd herr, ProTrain Arena

Första perioden: 1–0 (5.44) Philip Bågenklint (Ludvig Däljemar), 2–0 (19.13) Olle Andersson (Miliam Sjöö-Laisio).

Andra perioden: 3–0 (21.48) Olle Appelqvist (Noel Eriksson, Miliam Sjöö-Laisio), 3–1 (24.21) Nils Andersson (William Svahn), 4–1 (34.01) Anton Nyqvist.

Tredje perioden: 5–1 (44.36) Ludvig Däljemar (Max Cedbro), 5–2 (46.53) Isac Tolf (Leo Weinhandl, Hugo Ahlenbäck), 6–2 (48.24) Olle Andersson (Noel Eriksson).

Nästa match:

Mjölby: Nässjö HC, borta, 27 september

Mighty Ravens: HC Dalen, hemma, 27 september