Oliver Olsson i målform när Hanhals vann mot Halmstad HF

Hanhals vann med 7–4 mot Halmstad HF

Oliver Olsson tvåmålsskytt för Hanhals

Theodor Olsson avgjorde för Hanhals

Bortalaget Hanhals tog hem de tre poängen efter seger mot Halmstad HF i U20 region syd herr. 4–7 (2–2, 0–3, 2–2) slutade matchen på lördagen.

Hanhals Oliver Olsson tvåmålsskytt

Hanhals tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara fem minuter.

Halmstad HF reducerade och kvitterade till 2–2 genom Hugo Jonasson och Elton Lindeborg. I andra perioden var det Hanhals som var starkast och gick från 2–2 till 2–5 genom mål av Casper Ehrenborg, Philip Ryttinger och Theodor Olsson. Tredje perioden slutade 2–2 och Hanhals vann matchen med 7–4.

Hanhals Love Klaveskjöld stod för tre poäng, varav ett mål och William Pettersson hade tre assists.

Lagens första möte för säsongen vann Hanhals IF med 5–1.

Tisdag 11 november möter Halmstad HF Karlskrona borta 19.00 och Hanhals möter Kungälv hemma 19.30.

Halmstad HF–Hanhals 4–7 (2–2, 0–3, 2–2)

U20 region syd herr, Halmstad Arena

Första perioden: 0–1 (1.08) Oliver Olsson (Philip Ryttinger), 0–2 (6.11) Elton Hall (Leo Holmgrene), 1–2 (12.52) Hugo Jonasson (Arvid Ottoson Knuuttila), 2–2 (16.03) Elton Lindeborg (Oscar Lindqvist).

Andra perioden: 2–3 (24.18) Casper Ehrenborg (Hugo Flink, Theodor Olsson), 2–4 (30.28) Philip Ryttinger (Love Klaveskjöld, William Pettersson), 2–5 (35.56) Theodor Olsson (Casper Ehrenborg, Elton Hall).

Tredje perioden: 3–5 (41.44) Patrik Kosa (Matheo Rix, Emilio Loftenius), 3–6 (47.58) Oliver Olsson (Love Klaveskjöld, William Pettersson), 4–6 (52.56) Patrik Kosa (Emilio Loftenius, Affe Rapp), 4–7 (58.21) Love Klaveskjöld (William Pettersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Halmstad HF: 2-1-2

Hanhals: 2-0-3

Nästa match:

Halmstad HF: Karlskrona HK, borta, 11 november

Hanhals: Kungälvs IK, hemma, 11 november