Oliver Bjorkstrand matchvinnare när Tampa Bay besegrade New Jersey

Tampa Bay vann med 8–4 mot New Jersey

Oliver Bjorkstrand med två mål för Tampa Bay

Andra raka segern för Tampa Bay

Tampa Bay besegrade New Jersey på bortaplan i fredagens match i NHL. 4–8 (1–4, 1–2, 2–2) slutade matchen.

Oliver Bjorkstrand tvåmålsskytt för Tampa Bay

Tampa Bay hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.57 genom Nick Paul och gick upp till 0–3. New Jersey kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Tampa Bay dock ryckt åt sig ledningen med 1–4.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 2–6.

Tredje perioden slutade 2–2 och Tampa Bay vann matchen med 8–4.

Oliver Bjorkstrand gjorde två mål för Tampa Bay och spelade dessutom fram till ett mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 13 december. Då möter New Jersey Anaheim Ducks i Prudential Center 18.30. Tampa Bay tar sig an NY Islanders borta 21.30.

New Jersey–Tampa Bay 4–8 (1–4, 1–2, 2–2)

NHL, Prudential Center

Första perioden: 0–1 (2.57) Nick Paul (Scott Sabourin), 0–2 (3.48) Darren Raddysh, 0–3 (7.56) Pontus Holmberg (JJ Moser, Yanni Gourde), (Brenden Dillon, Paul Cotter), (Oliver Bjorkstrand, Darren Raddysh).

Andra perioden: 1–5 (26.22) Oliver Bjorkstrand (Jake Guentzel, Brayden Point), 2–5 (33.13) Jesper Bratt (Simon Nemec, Stefan Noesen), 2–6 (36.35) Brandon Hagel (Nikita Kutjerov, Declan Carlile).

Tredje perioden: 3–6 (43.13) Angus Crookshank, 3–7 (47.54) Brayden Point (Nikita Kutjerov, JJ Moser), 4–7 (55.28) Paul Cotter (Cody Glass, Luke Hughes), 4–8 (55.57) Oliver Bjorkstrand.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 1-0-4

Tampa Bay: 2-0-3

Nästa match:

New Jersey: Anaheim Ducks, hemma, 13 december 18.30

Tampa Bay: New York Islanders, borta, 13 december 21.30