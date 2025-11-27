Oliver Almkärr i form när Avesta vann mot Falu 2

Avesta vann med 5–1 mot Falu 2

Oliver Almkärr gjorde två mål för Avesta

Tredje raka segern för Avesta

Bortalaget Avesta vann mot Falu 2 i U18 division 1 västra B herr. 1–5 (1–1, 0–1, 0–3) slutade matchen på torsdagen.

Resultatet innebär att Falu 2 nu har tio förluster i rad.

Oliver Almkärr med två mål för Avesta

Falu 2 tog ledningen efter elva minuters spel genom Viggo Söderholm med assist av Karl Wassberg.

1–1 kom efter 13.56 när Dylan Hedlund hittade rätt på pass av Axel Andersson och Eddie Malta.

Avesta gjorde också 1–2 efter 5.23 i andra perioden när Oliver Almkärr slog till.

Även i tredje perioden var det Avesta som dominerade och gick från 1–2 till 1–5 genom mål av Oliver Almkärr, Theo Lindberg och Victor Österberg.

Oliver Almkärr gjorde två mål för Avesta och två assist och Victor Österberg stod för tre poäng, varav ett mål.

För Avesta gör resultatet att man nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Falu 2 är på nionde och sista plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Avesta BK med 7–1.

Fredag 28 november 19.00 spelar Falu 2 borta mot Orsa. Avesta möter Häradsbygden hemma i Avestahallen söndag 30 november 12.30.

Falu 2–Avesta 1–5 (1–1, 0–1, 0–3)

U18 division 1 västra B herr, Lugnets Ishall

Första perioden: 1–0 (11.57) Viggo Söderholm (Karl Wassberg), 1–1 (13.56) Dylan Hedlund (Axel Andersson, Eddie Malta).

Andra perioden: 1–2 (25.23) Oliver Almkärr.

Tredje perioden: 1–3 (46.10) Oliver Almkärr (Victor Österberg, Theo Lindberg), 1–4 (52.29) Theo Lindberg (Victor Österberg, Oliver Almkärr), 1–5 (59.29) Victor Österberg (Oliver Almkärr, Nileo Gabrielsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Falu 2: 0-0-5

Avesta: 3-0-2

Nästa match:

Falu 2: Orsa IK, borta, 28 november

Avesta: Häradsbygdens Sportsällskap, hemma, 30 november