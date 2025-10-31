Ohlsson och Thulin heta när Almtuna besegrade Östersunds IK

Almtuna-seger med 2–1 mot Östersunds IK

Joel Thulin avgjorde för Almtuna

Östersunds IK:s andra raka förlust

Almtuna vann mot Östersunds IK i Upplandsbilforum Arena på fredagen. Matchen i hockeyallsvenskan slutade 2–1 (1–0, 0–0, 1–1).

Almtuna–Östersunds IK – mål för mål

Anton Ohlsson gav Almtuna ledningen efter 19.51 assisterad av Frederik Schlyter.

Andra perioden blev mållös. Almtuna gjorde 2–0 genom Joel Thulin efter 14.28 i tredje perioden och kom allt närmare segern.

Maksim Semjonov reducerade förvisso men närmare än 2–1 kom inte Östersunds IK.

Det här var Almtunas fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Östersunds IK:s fjärde uddamålsförlust.

Det här betyder att Almtuna nu ligger på elfte plats i tabellen och Östersunds IK är på nionde plats. Noteras kan att Östersunds IK sedan den 16 oktober har avancerat fem placeringar i tabellen.

Nästa motstånd för Almtuna är Bik Karlskoga. Lagen möts söndag 2 november 16.30 i Upplandsbilforum Arena. Östersunds IK tar sig an Troja-Ljungby hemma fredag 7 november 19.00.

Almtuna–Östersunds IK 2–1 (1–0, 0–0, 1–1)

Hockeyallsvenskan, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 1–0 (19.51) Anton Ohlsson (Frederik Schlyter).

Tredje perioden: 2–0 (54.28) Joel Thulin (Albin Eriksson, Eric Bürger), 2–1 (54.56) Maksim Semjonov (Alexander Anderberg, Albert Sjöberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 2-1-2

Östersunds IK: 3-0-2

Nästa match:

Almtuna: BIK Karlskoga, hemma, 2 november

Östersunds IK: IF Troja-Ljungby, hemma, 7 november