Ny seger för Björklöven mot favoritmotståndet

Björklöven-seger med 4–3 efter straffar

Liam Dower Nilsson matchvinnare för Björklöven

Tredje förlusten i rad för SSK

SSK har varit lite av ett favoritmotstånd för Björklöven. På onsdagen tog Björklöven ännu en seger borta mot SSK. Matchen i hockeyallsvenskan slutade 4–3 (0–1, 1–1, 2–1, 0–0, 1–0) efter straffar. Det var Björklövens femte raka seger mot just SSK.

SSK–Björklöven – mål för mål

SSK tog ledningen efter 5.53 genom Teemu Väyrynen med assist av Niklas Arell och Filip Holst.

Efter 37 sekunder i andra perioden nätade Filip Engarås på pass av Sebastian Dyk och Daniel Norbe och gjorde 2–0.

Björklövens Axel Ottosson gjorde 2–1 efter 4.36 framspelad av Oscar Tellström och Liam Dower Nilsson.

Björklöven kvitterade också till 2–2 genom Oscar Tellström i början av tredje perioden i tredje perioden.

SSK gjorde 3–2 genom Sebastian Dyk efter 7.30 i tredje perioden.

Björklöven gjorde 3–3 genom Lucas Nordsäter med 2.52 kvar att spela av perioden.

Björklövens Liam Dower Nilsson satte den avgörande straffen för gästerna.

Björklövens Liam Dower Nilsson stod för tre poäng, varav ett mål.

Resultatet innebär att SSK ligger kvar på nionde plats och Björklöven toppar tabellen.

I nästa match möter SSK Almtuna borta och Björklöven möter Västerås hemma. Båda matcherna spelas fredag 9 januari 19.00.

SSK–Björklöven 3–4 (1–0, 1–1, 1–2, 0–0, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Scaniarinken

Första perioden: 1–0 (5.53) Teemu Väyrynen (Niklas Arell, Filip Holst).

Andra perioden: 2–0 (20.37) Filip Engarås (Sebastian Dyk, Daniel Norbe), 2–1 (24.36) Axel Ottosson (Oscar Tellström, Liam Dower Nilsson).

Tredje perioden: 2–2 (43.59) Oscar Tellström (Liam Dower Nilsson, Oliwer Sjöström), 3–2 (47.30) Sebastian Dyk (Teemu Väyrynen, Daniel Norbe), 3–3 (57.08) Lucas Nordsäter (Marcus Nilsson, Axel Ottosson).

Straffar: 3–4 (65.00) Liam Dower Nilsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK: 2-2-1

Björklöven: 2-0-3

Nästa match:

SSK: Almtuna IS, borta, 9 januari 19.00

Björklöven: Västerås IK, hemma, 9 januari 19.00