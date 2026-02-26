Oavgjort i första mötet för Kalix mot Boden

6–6 mellan Boden och Kalix

Tommi Tukia kvitterade i 53:e minuten

Kalix nästa för Boden

Kalix lyckades fixa oavgjort, 6–6 (3–1, 2–2, 1–3), på bortaplan i första matchen mot Boden i playoff 2 till U20 region norr herr. Med det har laget ett bra läge inför returen hemma på lördag 28 februari 19.15.

Boden–Kalix – mål för mål

Boden hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 31 sekunder genom Froste Öhman och gick upp till 2–0. Kalix kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Boden dock ryckt åt sig ledningen med 3–1.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 5–3.

Boden ökade ledningen till 6–3 genom Enzo Barsk efter 2.57 i tredje perioden.

Kalix reducerade och kvitterade till 6–6 i tredje perioden.

Rasmus Lindqvist-Nilsson och Alexander Burman gjorde båda ett mål och två assist för Kalix. Bodens Froste Öhman gjorde tre mål för Boden och Elias Selström gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Boden–Kalix 6–6 (3–1, 2–2, 1–3)

Playoff 2 till U20 region norr herr

Första perioden: 1–0 (0.31) Froste Öhman (Kasper Johansson), 2–0 (6.44) Alfred Oppman (Elias Selström), 2–1 (13.14) Gustav Sundqvist (Luca Habisreutinger, Alexander Burman), 3–1 (13.43) Froste Öhman (Kasper Johansson, Hugo Östberg).

Andra perioden: 3–2 (20.52) Rasmus Lindqvist-Nilsson, 3–3 (22.05) Henry Newell (Edvin Nilsson Vallgren, Rasmus Lindqvist-Nilsson), 4–3 (26.03) Froste Öhman (Pijus Pranskevicius, Elias Selström), 5–3 (29.54) Elias Selström (Victor Holmqvist).

Tredje perioden: 6–3 (42.57) Enzo Barsk, 6–4 (47.35) Svante Tedfelt (Luca Habisreutinger, Rasmus Lindqvist-Nilsson), 6–5 (51.44) Alexander Burman (Rainers Pavlovics), 6–6 (53.24) Tommi Tukia (Alexander Burman).

Nästa match:

28 februari, 19.15, Kalix–Boden