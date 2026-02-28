Oavgjort i första mötet för Boden mot Kalix

Boden fick 6–6 (1–2, 2–1, 3–3) med sig från första matchen mot Kalix i playoff 2 till U20 region norr herr. Med det har laget ett bra läge inför returen hemma på lördag 28 februari 21.30.

Kalix–Boden – mål för mål

Boden var starkast i första perioden. Laget vann perioden med 2–1.

Kalix hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 3–3.

Boden gjorde två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 3–3 till 3–5, målen av Froste Öhman och Kasper Johansson.

Kalix vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 3–5 till 6–5. 5–5-målet kom med bara 2.5 kvar att spela genom Rasmus Lindqvist-Nilsson. Och med knappt två minuter kvar att spela kom också 6–5 genom Rainers Pavlovics.

Boden kvitterade till 6–6 genom Ludvig Jonsson i tredje perioden.

Kasper Johansson gjorde ett mål för Boden och fyra assist. Rasmus Lindqvist-Nilsson stod för tre poäng, varav två mål för Kalix.

Kalix–Boden 6–6 (1–2, 2–1, 3–3)

Playoff 2 till U20 region norr herr

Första perioden: 1–0 (5.36) William Mattila (Viktor Abrahamsson, Tommi Tukia), 1–1 (14.43) Hugo Östberg (Kasper Johansson), 1–2 (19.07) Hugo Östberg (Kasper Johansson).

Andra perioden: 2–2 (21.01) Rasmus Lindqvist-Nilsson (Gustav Sundqvist, Måns Nygård), 3–2 (23.59) Måns Nygård (Rasmus Lindqvist-Nilsson, Alexander Burman), 3–3 (30.04) Victor Holmqvist (Pijus Pranskevicius, Ludvig Jonsson).

Tredje perioden: 3–4 (42.10) Froste Öhman (Kasper Johansson, Noel Norberg), 3–5 (46.10) Kasper Johansson (Pijus Pranskevicius, Alfred Oppman), 4–5 (50.09) Gustav Sundqvist (Viggo Brännström), 5–5 (57.55) Rasmus Lindqvist-Nilsson, 6–5 (58.09) Rainers Pavlovics (Alexander Burman, Luca Habisreutinger), 6–6 (59.57) Ludvig Jonsson (Kasper Johansson, Alfred Oppman).

Nästa match:

28 februari, 21.30, Kalix–Boden