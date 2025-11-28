Ö-vik Hockey J20 upp i topp efter seger mot Umeå Hockeyklubb

Ö-vik Hockey J20 är nu serieledare i U20 Region norr B herr efter seger, 3–4 (1–1, 2–0, 0–3), borta mot Umeå Hockeyklubb. Ö-vik Hockey J20 leder serien två poäng före Sundsvall. Umeå Hockeyklubb ligger på fjärde plats i tabellen.

Nils Byström stod för Ö-vik Hockey J20:s avgörande mål 18.21 in i tredje perioden.

Efter sex segrar i rad för Umeå Hockeyklubb tog det stopp. Ö-vik Hockey J20 tog i stället 13:e segern i rad.

Nils Byström tvåmålsskytt för Ö-vik Hockey J20

Gästande Ö-vik Hockey J20 började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 2.51 slog Filip Lundgren till med assist av Oskar Johansson.

Umeå Hockeyklubb kvitterade till 1–1 efter 14.31 när David Lidberg Vikström slog till på pass av Otto Lindström och Ludvig Lidén.

Umeå Hockeyklubb gjorde också 2–1 efter 5.36 i andra perioden när Erik Holmström fick träff framspelad av Vilmer Ytterström.

Albin Sandström gjorde dessutom 3–1 efter 8.11 på pass av Otto Lindström.

Ö-vik Hockey J20 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 3–1 till 3–4 i tredje perioden. 3–3-målet kom med bara 3.41 kvar att spela genom Nils Byström. Och med knappt två minuter kvar att spela kom också 3–4 genom Nils Byström.

Det här var Ö-vik Hockey J20:s tredje uddamålsseger.

Säsongens första möte lagen emellan vann Örnsköldsvik HF med 6–2.

Motståndare i sista omgången för Ö-vik Hockey J20 är Sundsvall U20. Lagen möts söndag 30 november 18.00 i Skyttishallen.

Umeå Hockeyklubb–Ö-vik Hockey J20 3–4 (1–1, 2–0, 0–3)

U20 Region norr B herr, Nolia Ishall

Första perioden: 0–1 (2.51) Filip Lundgren (Oskar Johansson), 1–1 (14.31) David Lidberg Vikström (Otto Lindström, Ludvig Lidén).

Andra perioden: 2–1 (25.36) Erik Holmström (Vilmer Ytterström), 3–1 (28.11) Albin Sandström (Otto Lindström).

Tredje perioden: 3–2 (47.01) Oskar Johansson (Rasmus Sjöqvist, Kalle Branthsson), 3–3 (56.19) Nils Byström (Johannes Andersson, Alvin Kavenstrand), 3–4 (58.21) Nils Byström (Alvin Kavenstrand, Kalle Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Umeå Hockeyklubb: 4-0-1

Ö-vik Hockey J20: 5-0-0

Nästa match:

Ö-vik Hockey J20: IF Sundsvall J20, hemma, 30 november