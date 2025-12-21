Ö-vik Hockey J20 slog Boden i måljämn match i Hive Arena

Ö-vik Hockey J20 segrade – 4–3 mot Boden

Johannes Andersson avgjorde för Ö-vik Hockey J20

Boden nu femte, Ö-vik Hockey J20 på fjärde plats

Ett sent mål avgjorde en målmässigt jämn match för Ö-vik Hockey J20 borta mot Boden i U20 region norr topp 8 herr på söndagen. Johannes Andersson slog till 20.00 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 4–3-mål. Matchen slutade 4–3 (1–1, 1–2, 2–0).

Ö-vik Hockey J20 hade 9 raka förluster mot Boden inför söndagens match.

Boden–Ö-vik Hockey J20 – mål för mål

Ludvig Jonsson gjorde 1–0 till Boden efter 8.42.

1–1 kom efter 13.40 när Viktor Larsson hittade rätt efter pass från Olle Andersson och Alexander Lindberg.

Boden gjorde 2–1 genom Kasper Johansson efter 6.06 i andra perioden.

Ö-vik Hockey J20 kvitterade till 2–2 genom Rasmus Sjöqvist efter 10.50 av perioden.

Efter 17.40 gjorde Boden 3–2 genom Victor Holmqvist.

13.33 in i tredje perioden satte Peter Granström pucken framspelad av Alfons Eriksson och Carl Lindmark Porter och kvitterade.

Laget avgjorde matchen med 60 sekunder kvar att spela genom Johannes Andersson assisterad av Rasmus Sjöqvist och Kalle Eriksson. Därmed hade Ö-vik Hockey J20 vänt matchen.

Det här betyder att Boden nu ligger på femte plats i tabellen och Ö-vik Hockey J20 är på fjärde plats.

Den 1 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Skyttishallen.

Boden tar sig an Clemensnäs i nästa match borta onsdag 7 januari 19.15. Ö-vik Hockey J20 möter Östersund hemma söndag 11 januari 12.40.

Boden–Ö-vik Hockey J20 3–4 (1–1, 2–1, 0–2)

U20 region norr topp 8 herr, Hive Arena

Första perioden: 1–0 (8.42) Ludvig Jonsson, 1–1 (13.40) Viktor Larsson (Olle Andersson, Alexander Lindberg).

Andra perioden: 2–1 (26.06) Kasper Johansson (Edvin Ek, Enzo Barsk), 2–2 (30.50) Rasmus Sjöqvist (Sigge Forslund, Viktor Larsson), 3–2 (37.40) Victor Holmqvist (Edvin Saari Lubeck, Olle Lundqvist).

Tredje perioden: 3–3 (53.33) Peter Granström (Alfons Eriksson, Carl Lindmark Porter), 3–4 (60.00) Johannes Andersson (Rasmus Sjöqvist, Kalle Eriksson).

Nästa match:

Boden: Clemensnäs HC, borta, 7 januari 19.15

Ö-vik Hockey J20: Östersunds IK, hemma, 11 januari 12.40