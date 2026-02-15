Ö-vik Hockey J20 avgjorde i tredje perioden – vann mot Clemensnäs

Seger för Ö-vik Hockey J20 med 5–2 mot Clemensnäs

Sigge Forslund med två mål för Ö-vik Hockey J20

Johannes Andersson matchvinnare för Ö-vik Hockey J20

Ö-vik Hockey J20 vann matchen hemma mot Clemensnäs i U20 region norr topp 8 herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Ö-vik Hockey J20 drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 5–2 (0–1, 2–1, 3–0).

Sigge Forslund tvåmålsskytt för Ö-vik Hockey J20

Oscar Fältén gjorde 1–0 till Clemensnäs efter 17 minuter efter pass från Ville Renling och Filip Jonsson.

Ö-vik Hockey J20 kvitterade till 1–1 genom Alvin Kavenstrand i andra perioden.

Clemensnäs gjorde 1–2 genom Viktor Manberg efter 16.20.

Ö-vik Hockey J20 kvitterade till 2–2 genom Sigge Forslund efter 19.41 av perioden.

Ö-vik Hockey J20 spelade bra i tredje perioden och gick från 2–2 till 5–2 genom mål av Johannes Andersson, Sigge Forslund och Peter Granström och avgjorde matchen.

Resultaten i sista omgången betyder att Ö-vik Hockey J20 slutar på tredje plats i tabellen och Clemensnäs på femte plats. Båda lagen är därmed klara för slutspel.

När lagen senast möttes vann Örnsköldsvik med 9–1.

Ö-vik Hockey J20–Clemensnäs 5–2 (0–1, 2–1, 3–0)

U20 region norr topp 8 herr, Skyttishallen

Första perioden: 0–1 (17.41) Oscar Fältén (Ville Renling, Filip Jonsson).

Andra perioden: 1–1 (27.55) Alvin Kavenstrand (Peter Granström, Olle Andersson), 1–2 (36.20) Viktor Manberg (Filip Grundström), 2–2 (39.41) Sigge Forslund (Emil Eklund, Alfons Eriksson).

Tredje perioden: 3–2 (40.09) Johannes Andersson (Alvin Kavenstrand), 4–2 (47.32) Sigge Forslund, 5–2 (56.20) Peter Granström (Johannes Andersson, Anton Ögren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ö-vik Hockey J20: 3-0-2

Clemensnäs: 2-1-2