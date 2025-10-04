Nyköpings SK 2 U18 knep segern i målmässigt jämn match mot Tullinge U18

Nyköpings SK 2 U18 segrade – 4–3 mot Tullinge U18

Oliver Ström matchvinnare för Nyköpings SK 2 U18

Åker/Strängnäs HC nästa motståndare för Nyköpings SK 2 U18

Hemmalaget Nyköpings SK 2 U18 vann matchen mot Tullinge U18 i U18 division 1 östra C herr. Resultatet i lördagens match i Stora Hallen blev 4–3 (0–0, 4–1, 0–2).

Nyköpings SK 2 U18–Tullinge U18 – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0. Nyköpings SK 2 U18 hade övertaget i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.27 genom Theo Grönqvist och gick upp till 2–0 innan Tullinge U18 svarade.

Innan perioden var över hade Nyköpings SK 2 U18 ryckt åt sig ledningen med 4–1. Oskar Wallenius och Daniel Aleksic reducerade två gånger om och skapade riktig nerv, men närmare än 4–3 kom inte Tullinge U18.

Den 16 november möts lagen återigen, då i Ica Riksten Arena.

Nyköpings SK 2 U18 tar sig an Åker/Strängnäs HC i nästa match borta söndag 12 oktober 12.15. Tullinge U18 möter Åker/Strängnäs HC hemma torsdag 9 oktober 19.50.

Nyköpings SK 2 U18–Tullinge U18 4–3 (0–0, 4–1, 0–2)

U18 division 1 östra C herr, Stora Hallen

Andra perioden: 1–0 (22.27) Theo Grönqvist (Dennis Mann, Neo Vallin), 2–0 (22.37) Jonathan Nälser (Arvid Rosdahl, Roman Wullems), 2–1 (23.04) Adrian Sengoltz (Liam Kalakovic), 3–1 (27.34) Neo Vallin (Arvid Rosdahl), 4–1 (29.30) Oliver Ström.

Tredje perioden: 4–2 (48.48) Oskar Wallenius (Viggo Christensson), 4–3 (55.54) Daniel Aleksic (Liam Kalakovic).

Nästa match:

Nyköpings SK 2 U18: Åker/Strängnäs HC, borta, 12 oktober

Tullinge U18: Åker/Strängnäs HC, hemma, 9 oktober