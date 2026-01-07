Nyköpings Gustav Lindberg bakom två mål i segern mot Haninge Anchors HC U18

Nyköping-seger med 5–3 mot Haninge Anchors HC U18

Gustav Lindberg med två mål för Nyköping

Theo Grönqvist matchvinnare för Nyköping

Nyköping vann på bortaplan mot Haninge Anchors HC U18 i U18 allettan östra fortsättningsserie. 3–5 (1–1, 1–3, 1–1) slutade onsdagens match.

Gustav Lindberg tvåmålsskytt för Nyköping

Elton Bygård gjorde 1–0 till Haninge Anchors HC U18 efter 15 minuter med assist av Alexander Malm och Ludvig Laurin.

Nyköping kvitterade till 1–1 i slutsekunderna av första perioden genom Emil Hernkvist efter pass från Valter Wesley och Gustav Lindberg.

Nyköping stod därefter för tre raka mål i början av andra perioden när laget gick från 1–1 till 1–4 på bara 4.24.

Haninge Anchors HC U18 reducerade dock till 2–4 genom Alexander Malm efter 13.10 av perioden.

Haninge Anchors HC U18 reducerade igen efter 15.37 i tredje perioden genom Alexander Malm framspelad av Ludvig Laurin och Lukas Terehhov.

Nyköping punkterade matchen med ett 3–5-mål med 16 sekunder kvar att spela på nytt genom Gustav Lindberg på passning från Zach Rohdin och Lucas Hellberg. Därmed hade Nyköping vänt matchen. Det fastställde slutresultatet till 3–5.

Nyköpings Gustav Lindberg stod för tre poäng, varav två mål. Alexander Malm gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Haninge Anchors HC U18.

För Haninge Anchors HC U18 gör resultatet att laget nu ligger på åttonde plats i tabellen medan Nyköping är på tredje plats.

Den 12 februari möts lagen återigen, då i Stora Hallen.

I nästa match möter Haninge Anchors HC U18 Eskilstuna Linden Hockey borta på lördag 10 januari 15.45. Nyköping möter Lidingö Vikings HC söndag 11 januari 13.00 borta.

Haninge Anchors HC U18–Nyköping 3–5 (1–1, 1–3, 1–1)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Torvalla Ishall

Första perioden: 1–0 (15.11) Elton Bygård (Alexander Malm, Ludvig Laurin), 1–1 (19.53) Emil Hernkvist (Valter Wesley, Gustav Lindberg).

Andra perioden: 1–2 (25.05) Zach Rohdin (Emil Hernkvist, Gergo Lenkey), 1–3 (27.27) Gustav Lindberg (Petter Karlsson), 1–4 (29.29) Theo Grönqvist (Alfred Lidén, Sammy Nilsson), 2–4 (33.10) Alexander Malm.

Tredje perioden: 3–4 (55.37) Alexander Malm (Ludvig Laurin, Lukas Terehhov), 3–5 (59.44) Gustav Lindberg (Zach Rohdin, Lucas Hellberg).

Nästa match:

Haninge Anchors HC U18: Eskilstuna Linden Hockey, borta, 10 januari 15.45

Nyköping: Lidingö Vikings HC, borta, 11 januari 13.00