Nyköping vann efter stark start mot Järfälla

Seger för Nyköping med 5–2 mot Järfälla

Hugo Pettersson matchvinnare för Nyköping

Andra segern för Nyköping

Nyköping tog greppet om hemmamatchen mot Järfälla i hockeyettan södra i första perioden och ledde med 4–0 i paus. Trots en uppryckning av Järfälla vann Nyköping matchen med 5–2 (4–0, 1–2, 0–0).

Nyköping–Järfälla – mål för mål

Nyköping stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0 på bara 7.02 i mitten av perioden. Nyköping ökade ledningen till 5–0 genom William Hildebertszon efter 2.56 i andra perioden.

Marcus Molin och Wiggo Gramme reducerade förvisso men närmare än 5–2 kom inte Järfälla. Tredje perioden blev mållös och Nyköping tog därmed en säker seger. I tredje perioden höll Nyköping i sin 5–2-ledning och vann.

William Hildebertszon och Jonathan Andersson gjorde ett mål och två assist var för Nyköping.

För Nyköping gör resultatet att laget nu ligger på 13:e plats i tabellen medan Järfälla är på tionde plats. Nyköping var på 20:e plats i tabellen för tio dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 25 februari i Järfälla Ishall.

Nästa motstånd för Nyköping är Mariestad. Järfälla tar sig an Borås hemma. Båda matcherna spelas söndag 26 oktober 16.00.

Nyköping–Järfälla 5–2 (4–0, 1–2, 0–0)

Hockeyettan södra, Stora Hallen

Första perioden: 1–0 (12.12) Jonathan Andersson (William Hildebertszon, Mikael Taylan), 2–0 (16.02) Karl Eriksson (Isak Kolsbo, Alexander Åkerfelt), 3–0 (16.57) Hugo Pettersson (William Hildebertszon, John Moberg), 4–0 (19.14) Axel Eriksson (Wille Laine, Jonathan Andersson).

Andra perioden: 5–0 (22.56) William Hildebertszon (Mikael Taylan, Jonathan Andersson), 5–1 (23.17) Marcus Molin (Adrian Sjöqvist), 5–2 (37.39) Wiggo Gramme (Axel Blom, Henric Croneld).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 3-0-2

Järfälla: 2-1-2

Nästa match:

Nyköping: Mariestad BoIS HC, borta, 26 oktober

Järfälla: Borås HC, hemma, 26 oktober