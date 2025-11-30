Nyköping vann efter drömvändning i andra mot IK Göta

Nyköping-seger med 3–2 mot IK Göta

Gustav Lindberg avgjorde för Nyköping

Andra förlusten i följd för IK Göta

Hemmalaget IK Göta ledde matchen mot Nyköping inför andra perioden. Men där fick Nyköping rejäl utdelning med tre raka mål. Till slut blev det 2–3 (2–0, 0–3, 0–0) i matchen i U18 allettan östra herr.

Tumba nästa för Nyköping

Robin Brattberger gav IK Göta ledningen efter 15 minuters spel framspelad av Leon Lundström-Stålbrand.

Efter 15.48 ökade ledningen när laget gjorde 2–0 när Jasper Carlsson fick träff på passning från Hugo Karlsson och Edvin Karlsson Kazeem.

Nyköping vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–0 till 2–3 i andra perioden. Nyköpings mål gjordes av Emil Hernkvist, Gustav Lindberg och Gergo Lenkey.

Tredje perioden blev mållös och Nyköping höll i sin 3–2-ledning och vann.

Det här var IK Götas tredje uddamålsförlust den här säsongen.

Med fyra omgångar kvar är IK Göta på sjunde plats i tabellen medan Nyköping är på åttonde plats.

Lagens första möte för säsongen vann IK Göta med 6–3.

IK Göta tar sig an Boo i nästa match borta torsdag 4 december 19.45. Nyköping möter samma dag 19.30 Tumba hemma.

IK Göta–Nyköping 2–3 (2–0, 0–3, 0–0)

U18 allettan östra herr, HCL Tech Arena

Första perioden: 1–0 (15.25) Robin Brattberger (Leon Lundström-Stålbrand), 2–0 (15.48) Jasper Carlsson (Hugo Karlsson, Edvin Karlsson Kazeem).

Andra perioden: 2–1 (21.44) Gergo Lenkey (Emil Hernkvist), 2–2 (28.37) Emil Hernkvist (Lucas Hellberg, Zach Rohdin), 2–3 (33.51) Gustav Lindberg (Gergo Lenkey, Vilmer Roshamn).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IK Göta: 2-0-3

Nyköping: 2-0-3

Nästa match:

IK Göta: Boo HC, borta, 4 december

Nyköping: IFK Tumba IK, hemma, 4 december